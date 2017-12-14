تعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين والانطلاق بها إلى مجالات أوسع

أكد عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان أمس أهمية مواصلة التنسيق والعمل الخليجي البريطاني المشترك لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة الخليجية البريطانية الأولى التي عقدت في البحرين العام الماضي.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الخليجي البريطاني الذي استضافته سفارة الكويت بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون د.عبدالعزيز العويشق ونائب مدير إدارة شبه الجزيرة العربية في وزارة الخارجية البريطانية جوليا سكوت.

وقال السفير الدويسان في تصريح لـ «كونا» ان الكويت ستبذل كافة الجهود الممكنة في اطار رئاستها للدورة الحالية لمجلس التعاون خلال العام المقبل من اجل تعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين والانطلاق بها الى مجالات أوسع وآفاق أرحب.

ويأتي الاجتماع الخليجي البريطاني تنفيذا لمخرجات القمة الخليجية البريطانية التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر العام الماضي بشأن تعزيز آليات التعاون المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وتهدف زيارة وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون الى التواصل والتنسيق مع الجانب البريطاني لدراسة وبحث المقترحات المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس والمملكة المتحدة في كل المجالات.