كريم طارق

يعلق المواطنون على التشكيل الحكومي الجديد الآمال والطموحات لتحقيق خطوات إصلاحية جادة في مختلف قطاعات الدولة، فوسط الأعباء الملقاة على عاتق المواطن تظهر العديد من الأصوات المطالبة بتغييرات جذرية في الخدمات المقدمة من الوزارات والمؤسسات.

وبعد أن أدى الوزراء صباح امس الأول اليمين الدستورية بدأت أصوات المواطنين تتعالى بالمطالب التي لابد أن تؤخذ في سلم أولويات الوزراء الجدد.

«الأنباء» التقت عددا من المواطنين الذين أكدوا ضرورة أن تتفادى الحكومة الجديدة أخطاء سابقتها في حل القضايا التي يعاني منها الشارع الكويتي، ليصبح محاربة الفساد والقضاء على البطالة وتطوير التعليم وتحسين الخدمات الصحية في مقدمة تلك الأماني التي يطمح لها كل مواطن على هذه الأرض الطيبة.