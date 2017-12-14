الرسالة الإعلامية ستركز على الرؤية السامية لـ «كويت 2035» .. أولويات الفترة المقبلة

قال وزير الإعلام محمد الجبري إن أولويات الرسالة الإعلامية للمرحلة المقبلة التركيز على الرؤية السامية للكويت الجديدة 2035 وترسيخ قيم الولاء والانتماء وتعزيز الوحدة الوطنية وتسويق توجهات الحكومة على المستويين الداخلي والخارجي.

وأعرب الجبري، في كلمة له خلال استقبال المهنئين بتوليه منصبه الجديد في مبنى وزارة الإعلام، عن كامل سعادته بثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتكليفه بمنصب وزير الإعلام.

وأضاف أن الثقة الغالية التي أولتني إياها القيادة السياسية تستوجب العمل بكل طاقة ممكنة على جميع محاور الحقيبة التي تضم وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ووكالة الأنباء الكويتية من أجل خدمة المصلحة العليا للكويت.

وشدد الجبري على ضرورة العمل على تطوير المنظومة الإعلامية الكويتية وتأهيل الكوادر الإعلامية والفنية الكويتية وتحديث البنية التحتية «لاستعادة الإعلام التلفزيوني والإذاعي الكويتي زمام المبادرة الريادية والقدرة على المنافسة إقليميا وعربيا».

وأكد دعم التميز للقطاعات الإعلامية والثقافية حتى تقوم برسالتها على الوجه الأكمل مع فتح آفاق المشاركة للشباب المتميز والمبدع للمساهمة في مسيرة العمل الإعلامي والثقافي الكويتي، مشددا على أهمية بذل كل ما لديه من جهد من أجل استكمال مسيرة وجهود زملائه السابقين في الوزارة.