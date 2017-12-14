فرج ناصر

حث وزير الأشغال حسام الرومي الوكلاء المساعدين بوزارة الأشغال على الجدية في العمل خلال الفترة الحالية في ظل ما تتطلبه من أعمال وتحديات كثيرة.

وخلال لقائه بالوكلاء المساعدين في أول يوم عمل له بعد توليه الحقيبة الوزارية بحضور وكيلة وزارة الأشغال عواطف الغنيم، أكد الرومي ضرورة السرعة في إنجاز المشاريع المهمة وحسب الجدول الزمني المعد لها، مطالبا إياهم بعدم التقصير في الأعمال التي يقومون بها كل حسب القطاع الذي يديره وخاصة المشاريع المهمة والحيوية والتي تقع ضمن خطة التنمية في الدولة.

وكشف مصدر مسؤول أن الوزير بعد أن استمع لشرح عن بعض المشاريع طلب من الوكلاء ان تكون هناك تقارير دورية عن قطاعاتهم والمشاريع المزمع تنفيذها سواء في المرحلة الحالية او المرحلة المقبلة.

ووعد الوزير بتذليل كل الصعاب وتنفيذ مشاريع الوزارة، كل وفق برنامجه المعد له، مؤكدا أن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء كانت واضحة وحمل شعار الإنجاز لذلك لزاما علينا ان تكون مراحلنا هي مراحل إنجاز لا تقصير.

وأشــــاد الرومــي بالإنجازات التي تشهدها الكويت من طفرة بشبكة الطرق وهذه الإنجازات لم تأت من فراغ وانما بجهود وتعاون من قبل العاملين بوزارة الاشغال وقطاع الطرق.