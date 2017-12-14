الرفاعي كرّم المشاركين في دورة «القتال عن قرب»

عناصر «الحرس» تمكنت من مكافحة الإرهابيين في «فيلكا»

برعاية نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وبحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي، احتفل الحرس الوطني بتخريج دورة «القتال عن قرب» (CQB) التي اقيمت بالتعاون مع الوحدة الدولية لمكافحة الإرهاب في الجيش البريطاني الصديق وكتيبة العمليات الخاصة 67.

وأشاد الرفاعي بالمستوى المتميز الذي ظهر به المنتسبون وبقدرتهم على التفاعل مع النظم التدريبية الحديثة المتبعة في الجيوش المتقدمة في عمليات مكافحة الإرهاب، وأكد أن نجاح التمرين النهائي في جزيرة فيلكا يدل على فاعلية التدريب بكل كفاءة واقتدار.

وأوضح أهمية التمرين في رفع الكفاءة القتالية للقوات لمواكبة أحدث المستجدات التدريبية في مكافحة الإرهاب وإحكام السيطرة الأمنية بالتعاون مع الجيش البريطاني الصديق، مشيرا إلى أن وثيقة الأهداف الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 «الأمن أولا» تسعى إلى تطوير مستوى وحدات الحرس الوطني عن طريق التدريب والتعاون والتنسيق مع المؤسسات العسكرية في الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف الرفاعي أن التمرين حقق الأهداف المرجوة في تبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين والتعامل مع الأحداث الطارئة وتأهيل المنتسبين وعناصر مكافحة الإرهاب على القيام بالواجبات المنوطة بهم في مختلف الظروف والأجواء وعلى أكمل وجه.

وشملت مراحل الدورة عددا من المحاضرات النظرية، وتمرينا ميدانيا في جزيرة فيلكا تضمن تدريبات القتال المتلاحم عن قرب، وتنفيذ مهمات لمكافحة الإرهاب اشتملت على رمايات حية وعمليات القنص المختلفة، حيث أظهر عناصر الحرس الوطني كفاءة عالية في التنفيذ العملي لمراحل التدريب.

شهد حفل التخرج قائد العمليات والخطط اللواء الركن فالح شجاع، ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال ذياب، وقائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم أحمد، ومن الجانب البريطاني الملحق العسكري في السفارة البريطانية فينلاي ماكلين، وآمر الوحدة الدولية لمكافحة الإرهاب في الجيش البريطاني المقدم بين فوستر.

من جانب آخر، أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي حرص القيادة العليا في الحرس ممثلة برئيس سمو الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد على تطوير وحدات الحرس الوطني وتزويدها بأحدث التقنيات.

وقال الرفاعي عقب جولة قام بها على اجنحة معرض الخليج للدفاع والطيران في دورته الرابعة ان مشاركة الحرس الوطني بجناح جاءت بهدف إبراز قدراته العسكرية.

وأضاف انه سيتم الاطلاع كذلك على التكنولوجيا المتطورة في مجال الدفاع والطيران التي تقدمها الشركات العالمية في المعرض والتي تأتي متوافقة مع أهداف الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 «الأمن أولا» التي تهتم بمواكبة التقنيات العسكرية المتطورة. وأفاد بأنه تم تشكيل لجان من الحرس الوطني للتنسيق مع تلك الشركات خلال تواجدها في الكويت لبحث سبل التعاون معها.