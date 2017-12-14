الوزارة أبرمت مذكرة تفاهم مع «البروتيجيز» وستدعمها خلال الفترة المقبلة عاطف رمضان

أكدت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح ان الشباب تبادلوا الآراء والأفكار والأهداف وأعدوا خطط عمل مشتركة لتنفيذ أحلامهم على أرض الواقع وذلك خلال الملتقى العربي للقيادات الشابة.

جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش الحفل الختامي الذي أقيم امس الأول للملتقى العربي للقيادات الشابة الذي أقيم ضمن فعاليات الكويت عاصمة للشباب العربي 2017 بفندق كراون بلازا الفروانية بمشاركة 84 شابا من 14 دولة عربية.

وأضافت الشيخة الزين الصباح انه من الضروري بناء شراكات مع جهات ذات صلة، عبر مبادرات شبابية بمشاركة اكبر عدد من المساهمين من جميع مؤسسات الدولة المعنية والمجتمع المدني والمجتمع الشبابي ككل.

وأوضحت ان الوزارة ابرمت مذكرة تفاهم لمدة سنة قابلة للتجديد مع برنامج البروتيجيز، وهي من المجاميع الشابة المميزة التي تعمل في مجال تأهيل وتدريب القيادات الشبابية المستقبلية في عدة مجالات.

ولفتت الى ان مجموعة «بروتيجيز» تعمل في الميدان للسنة السابعة، لذلك ارتأت الوزارة ان تمد جسور الدعم والمساندة لهذه المجموعة المبدعة من خلال توفير الدعم المعنوي ووفق النظم المعمول بها بالوزارة والدعم المادي أيضا وكذلك الدعم اللوجيستي.

وأعربت الشيخة الزين الصباح عن املها من هذه المجموعة والمجاميع العاملة في الميدان بالكويت زيارة الموقع الالكتروني بالوزارة لبحث سبل التعاون لأن الوزارة حاليا تزرع البذور الطيبة التنموية التي من خلالها سنرى نهضة كبيرة تتزامن مع الكويت الجديدة.

من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع تنمية المشاريع في وزارة «الشباب» مشعل السبيعي ان الملتقى العربي للقيادات الشابة بدأ برحلة لاكتشاف الذات للشباب فيما يخص المهارات التي يمتلكونها وصولا الى توجيه هذه الامكانيات نحو التخطيط والاعداد لخطط ومشاريع شبابية توجه للمساهمة في تنمية المجتمع.

وأضاف انه خلال الملتقى كانت هناك مبادرات شبابية بمشاركة الوفود العربية، مشيرا الى ان هذه المبادرات تم نقلها الى شباب الكويت من قبل شباب الوطن العربي خلال الملتقى للدفع نحو تقديم مشاريع شبابية تخدم المجتمع وتقوم بدور مهم فيما يخص التنمية.

تكريم المدربين

1 ـ الشيخ د.عبدالعزيز النعيمي.

2 ـ عاكف العقرباوي.

3 ـ لنا أبوحجلة.

4 ـ ديما الخطيب UNDP ويمثلها محمد اللهو.

5 ـ د.أيوب الأيوب.

6 ـ جاسم المطوع.

7 ـ م.منار الحشاش.

8 ـ فيصل الموسوي.

9 ـ ندا الديحاني.

10 ـ سعد الأحمد.

11 ـ بدر الياقوت.

12 ـ أحمد قدوس.

13 ـ د.يوسف سعادة.

14 ـ محمد يسن.

15 ـ فاروق الزومان.

تكريم المبادرين الشباب

1 ـ Agrivage.

2 ـ محمد السريع.

3 ـ شباب مجتمعي.

4 ـ Secret.

كما تم تكريم الوفود العربية من اليمن، مصر، السعودية، قطر، الكويت، السودان، سلطنة عمان، البحرين، الأردن، فلسطين، المغرب، الصومال، جزر القمر، وليبيا.