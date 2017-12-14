العبدالله: نأمل المنافسة في أولمبياد أبوظبي بشرى شعبان

أكدت رئيسة مجلس ادارة الجمعية الكويتية لاولياء امور المعاقين رحاب بورسلي حرص الجمعية على اشراك ابنائها بكل الانشطة والفعاليات الى جانب اعداد برامج وانشطة خاصة بهم.

جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش الحفل الختامي للبرنامج الرياضي لذوي الاعاقات الذهنية التي نظمته الهيئة العامة للرياضة ادارة الرياضة للجميع والجمعية الكويتية لاولياء امور المعاقين تحت شعار: بالرياضة نتخطى الاعاقة.

وبينت بورسلي أن البرنامج الرياضي استمر على مدى ثلاثة أشهر وتضمن انشطة رياضية مختلفة، مضيفة أن فعاليات البرنامج استضافها مركز شباب الفيحاء وبفضل هذه الاستضافة تم التنظيم.

وعن انواع الانشطة الرياضية في المهرجان، قالت بورسلي: كرة سلة، كرة قدم، سباحة، العاب القوة وتمارين الايروبيكس وتمارين السويدية، بالاضافة الى دراجات الهوائية، مضيفة: هذا البرنامج مخصص لذوي الاعاقة الذهنية فقط وبمشاركة جميع الابناء من المدارس والجمعيات وفي الختام المباريات بين المدارس والمراكز والجمعيات.

بدورها، توجهت الرئيسة الفخرية لنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله بالشكر لهيئة الرياضة على تنظيم هذا البرنامج الرياضي المميز لذوي الاعاقات الذهنية ولجمعية اولياء امور المعاقين، مشيرة الى ان ما يجري من أنشطة هو لإعداد الابناء من ذوي الاعاقة الذهنية للمشاركة في الاولمبياد الاقليمي والعالمي الذي سيقام في ابوظبي، وان شاء سيتم رفع علم الكويت عاليا من قبل ابنائنا ذوي الاعاقة ونتمنى ان يأخذ ذوي الاعاقة الذهنية حقهم في الفرص الرياضية أسوة بالإعاقات الاخرى.

من جهته، قال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان ورئيس قسم ذوي الاعاقة بالهيئة العامة للرياضة جاسم الصفار إن العمل جار في اجراءات اشهار ناد رياضي خاص للاعاقة الذهنية، مضيفا: نأمل ان يتم اشهاره قريبا وهيئة الرياضة بدورها تتابع الموضوع.