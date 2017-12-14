بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر مع وزير الدفاع للمملكة البلجيكية الصديقة ستيفن فاندبيت يرافقه رئيس أركان القوات المسلحة البلجيكية الفريق مارك كومبيرنول التعاون المشترك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي ان الاجتماع بين الجانبين تطرق الى مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

حضر الاجتماع سفير مملكة بلجيكا لدى البلاد بيت هيربات وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.

وذكرت ان وزير الدفاع البلجيكي ستيفن فاندبيت والوفد المرافق له وصل إلى البلاد عصر امس وكان في استقباله بقاعدة عبدالله المبارك الجوية رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر والسفير البلجيكي بيت هيربات وعدد من كبار ضباط الجيش.