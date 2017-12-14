عبدالعزيز الفضلي

سلم وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق د.محمد الفارس أمس عهدة حقيبة التربية إلى وزيرها الجديد د.حامد العازمي، وذلك خلال اجتماع مطول، حضر جانبا منه وكيل التربية د.هيثم الأثري. وأطلع الفارس الوزير العازمي على العديد من الملفات والقضايا التربوية التي لا زالت عالقة ولم تحسم، كما هنأه بثقة القيادة السياسية متمنيا له التوفيق.

من جانب آخر، يستقبل الوزير العازمي المهنئين صباح اليوم الخميس في وزارة التعليم العالي شرق برج السنابل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا.

كما يستقبل د.العازمي المهنئين يوم الأحد المقبل في وزارة التربية بالشويخ مبنى رقم 1 من الساعة 8.30 صباحا وحتى الساعة 10.30 صباحا.