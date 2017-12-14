السجاري: دور كبير لوزارة الخارجية في مساندة العمل الخيري الكويتي ليلى الشافعي

أعلن الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة عن انطلاق فعاليات الملتقى الوقفي الرابع والعشرين تحت شعار «العمل الخيري.. نماء للعلاقات الدولية»، وذلك في الفترة من 18 الى 19 ديسمبر الجاري، في فندق الريجنسي، بمشاركة العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية والشخصيات من عدة دول عربية وإسلامية وأجنبية، من المختصين في مجال الوقف والعمل الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها.جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الأمانة العامة للأوقاف.

وأوضح الجلاهمة أن الملتقى يركز على الدور الذي يلعبه العمل الخيري في تعزيز العلاقات بين الدول، حيث تسعى الأمانة العامة للأوقاف من خلال تبنيها لهذا الموضوع الى تشجيع المؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع على بذل مزيد من الجهد في مجالات العطاء والعمل الخيري والإنساني لمساعدة الفقراء والمحتاجين والمنكوبين في شتى أنحاء العالم، بما يحقق الخير والمنفعة للبلاد من جهة، ويعزز موقع الكويت كمركز إنساني عالمي من جهة أخرى، بالاضافة الى عرض إنجازات الأمانة العامة للأوقاف في دعم المشاريع التنموية والإغاثية عالميا وإقليميا.

وشكر الجلاهمة سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد على رعايته الكريمة لهذا الملتقى، وعلى دعمه الدائم لأنشطة وفعاليات الأمانة العامة للأوقاف.

كما شكر ممثل راعي الملتقى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي، وكذلك نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة صقر السجاري رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى، وجميع الاخوة والاخوات أعضاء اللجنة التحضيرية والفرق الفرعية والتطوعية بالأمانة العامة للأوقاف وكل من ساهم بجهده وفكره في إنجاح الملتقى وإظهاره بصورة مشرفة.

من جهته، قال نائب الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف للإدارة والخدمات المساندة صقر السجاري: يتم في هذا الملتقى استعراض دور الأمانة العامة للأوقاف المشرف في مجالات العطاء الإنساني، وانتقاء أبرز مشاريع الأمانة الخيرية والإغاثية لمساعدة الفقراء والمحتاجين والمنكوبين من الكوارث الطبيعية والحروب في شتى أنحاء العالم، من خلال صناديقها ومشاريعها ومصارفها الوقفية التي تعنى بالمساهمة في مختلف جهود الاغاثة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والاهلية الكويتية.

وأضاف: يستعرض الملتقى كذلك دور المؤسسات الخيرية الكويتية الاخرى الرسمية والاهلية في مجال العمل الخيري، ويبرز دور بعض أفراد المجتمع من رموز العمل الخيري الكويتي، وذلك في إطار مناقشة دور دولة الكويت في مجال العمل الخيري باعتبارها مركزا للعمل الإنساني وباعتبار أميرها صاحب السمو الأمير قائدا للعمل الإنساني، وذلك لتشجيع المؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع في دولة الكويت والدول الاخرى على المساهمة بجهود كبيرة في مجالات العمل الخيري.

وأشار السجاري الى أن الملتقى يرتكز على أربعة محاور رئيسية أقرتها اللجنة التحضيرية للملتقى وهي: دور العمل الخيري في العلاقات الدولية، وتجارب دولية في العمل الخيري، والعمل الخيري الكويتي.. رموز وبصمات، ومؤسسات العمل الخيري.. الإنجازات والطموحات.

من جانبه، استعرض نائب رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى حمد المير الجوانب المهمة والملامح البارزة للملتقى ومنها: تكريم نخبة من أبناء الكويت البررة الذين قدموا جهودا مميزا وإنجازات مشرفة في مجال العمل الخيري.

الجلاهمة هنّأ العفاسي بثقة القيادة السياسية

هنأ الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة وزير العدل ووزير الأوقاف الجديد المستشار د.فهد محسن العفاسي بنيله ثقة القيادة السياسية، متمنيا له التوفيق في مسيرته الوزارية.

وجاء في نص التهنئة: نبارك لكم الثقة الغالية من لدن صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، بتوليكم منصب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية.