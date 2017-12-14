اكد النائب في البرلمان الدولي لعلماء التنمية البشرية (iPShD) عبدالله السبيعي ان قرار الرئيس الاميركي ترمب باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل يتنافى ويخالف القرارات والاعراف الدولية وليس من حقه تقرير مصير القدس وانما هو مسؤولية الامم المتحدة.

وبين ان على العرب مسؤولية الدفاع عن المقدسات الاسلامية وعدم السماح بالتعدي عليها، مشيرا الى ان هذا الاعلان لا يخدم السلم في المنطقة بل سيعرضها للمزيد من الاحتقانات والخلافات والتشرذم.



واضاف بان علينا ان نكون يدا واحدة لدعم الحق الفلسطيني في الاعتراف بدولة فلسطين، فلا يعقل ان يبقى مشردا بلا دولة وخصوصا ان بعض الدول افتتحت سفارات ومكاتب تمثيل لفلسطين لديها ومن حق الفلسطينيين العيش في سلم وامان.