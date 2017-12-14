أعلنت فرح شعبان من مؤسسي مشروع «أمنية» البيئي لتدوير البلاستيك عن البدء في تغيير شكل الحاويات المخصصة لتجميع المواد البلاستيكية ضمن مشروعها البيئي، ولفتت شعبان في تصريح صحافي إلى أن هذا التغيير جاء من منطلق الظهور بشكل جمالي يساهم في لفت الانتباه، وتزامنا مع تقديم خدمة مجتمعية أجمل.

وأفادت شعبان بأن الحاوية التي وضعت في منطقة العديلية تعتبر الأولى من نوعها كنقطة تجميع، وكانت بتبرع من السيدة نوال التويجري وذلك من باب المساهمة المجتمعية، وحرصها على نشر ثقافة اعادة التدوير كونها من سكان تلك المنطقة.

وأضافت شعبان أن هذا التغيير سيشمل جميع المواقع الأخرى ضمن خطة مستمرة سنحرص من خلالها على تغيير شكل خمس وعشرين حاوية منتشرة في مناطق مختلفة في الكويت، لافتة إلى زيادة حجم تلك الحاويات خلال الربع الأول من العام القادم.

وذكرت شعبان أن «أمنية» تتحقق بسواعد الجميع، وبتعاون كل القطاعات بالدولة، مؤكدة أنه تم توفير أربع لغات على كل حاوية وهي العربية والانجليزية والهندية والفلبينية، لكي تجد تفاعلا من جميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين العرب والأجانب.