شاركت الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني بوفد رسمي برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود في المؤتمر الدولي السنوي العاشر لمفاوضات الخدمات الجوية (ايكان 2017) الذي عقد في العاصمة السيرلانكية كولمبو خلال الفترة من 4 - 8 ديسمبر 2017.

وتناول المؤتمر الذي تنظمه سنويا منظمة الطيران المدني الدولية (ايكاو) مجالات التعاون بين الدول الأعضاء التي من شأنها عقد وتطوير اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية التي تنظم حقوق النقل الجوي بينها.

وقد بحث رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود خلال المؤتمر مع وزير النفل والطيران المدني السيرلانكي نيمال سيريبالا سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي.

وعقد وفد الكويت خلال المؤتمر عدة اجتماعات ومفاوضات ثنائية مع الدول المشاركة بلغ عددها 12 اجتماعا أسفرت عن توقيع وتحديث مذكرات تفاهم مع كل من جمهورية كازخستان وجمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية نيجيريا وسلطنة عمان تم فيها تعيين الناقلات الجوية لكل بلد وتحديث وتحديد الجوانب التشغيلية.

كما عقدت مباحثات ثنائية مع السلطات البريطانية أسفرت عن اتفاق شبه نهائي للتوقيع بين البلدين على اتفاقية النقل الجوي، على أن يحدد موعد التوقيع في وقت لاحق.

وعقدت أيضا خلال المؤتمر مباحثات ثنائية مع الجانب الياباني لمناقشة سبل التعاون في مجالات النقل الجوي بين البلدين لتحديث الجوانب التشغيلية، بينما تم الاتفاق مع السلطات في جمهورية التشيك وجمهورية فيتنام على إعداد بروتوكول للتوقيع يشمل مواد الاتفاقية المعدلة والمتفق عليها بين البلدين.

وبحث وفد الإدارة العامة للطيران المدني مع سلطات الطيران المدني في جمهورية اثيوبيا ومملكة ماليزيا وجمهورية زامبيا كل على حدة سبل التعاون من أجل إبرام مذكرات تفاهم مشتركة بين تلك الدول.

وتأتي هذه الاتفاقيات والمذكرات التي تبرمها الإدارة العامة للطيران المدني في إطار مواكبة المستجدات والتحديثات التي تشهدها صناعة الطيران المدني في العالم وانطلاقا من أهمية أن تتوافق هذه الاتفاقيات مع احتياجات سوق النقل الجوي في الكويت.