استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بمكتبه صباح أمس م.صخر العجلوني الرئيس التنفيذي لمجموعة كادبي الاستثمارية (مركز الملك عبدالله للتصميم والتطوير العسكري) بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد.

ورحب الخضر بالضيف متمنيا له طيب الإقامة في بلدة الثاني الكويت، كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الجوانب المتعلقة ضمن محور اللقاء، ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير مكتب شؤون رئيس الأركان العميد الركن بحري نعمان الراشد.

من جهة أخرى، وبرعاية رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن أنور جاسم المزيدي، احتفلت هيئة التعليم العسكري ممثلة بمعهد التدريب التخصصي بتخريج دورة التموين والنقل التأسيسية للضباط رقم 19 والتي عقدت بمدرسة الأمداد والتموين خلال الفترة من 17 سبتمبر ولغاية 13 ديسمبر 2017م، وبمشاركة ضباط من مختلف وحدات الجيش الكويتي وكذلك من الحرس الوطني ومن مملكة البحرين الشقيقة.

استهل الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، بعد ذلك كانت كلمة آمر مدرسة الأمداد والتموين ألقاها المقدم ركن بحري عادل شاكر، رحب من خلالها براعي الحفل والحضور الكريم وقدم فيها نبذة عن المناهج والدروس والتدريبات العملية التي تلقاها منتسبو هذه الدورة خلال فترة دراستهم والتي اشتملت على دروس عسكرية نظرية وعملية.

بعدها تفضل راعي الحفل بتوزيع الشهادات والجوائز على الخريجين والمتفوقين بالدورة، كما قام بتوجيه كلمة لهم هنأهم بها على اجتياز هذه الدورة بنجاح وأشاد بالمستوى العام للدورة والقائمين عليها، وتمنى للخريجين التوفيق والنجاح والاستفادة من المعلومات والتدريبات التي تلقوها خلال فترة تدريبهم في مجال عملهم في وحدات الجيش المختلفة. حضر الحفل عدد من كبار ضباط هيئة التعليم العسكري.