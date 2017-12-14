شارك مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في معرض الصناعات والبناء في دورته السابعة والمقام في فندق الجميرا «قاعه بدرية» والذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء الموافق 11/12/2017 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 14/11/2017.

كما افتتح مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان المعرض والذي يضم كوكبة من كبرى الشركات والمصانع الوطنية المتخصصة في الصناعات والبناء، والذي استعرض من خلاله المركز مجموعة من الاختراعات الكويتية والتي تعد انجازا جديدا في عالم الصناعات والبناء. من جانبه، صرح مدير إدارة الابتكار في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع م.عبدالله الجدعان بأن مشاركة المركز في معرض الصناعات والبناء السابع أتت لعرض مجموعة من الاختراعات الكويتية المسجلة عالميا والتي تخدم قطاع الصناعة والبناء لما لها من سمات اقتصادية وتكنولوجية يمكن الاستفادة منها.

كما أضاف م.الجدعان حرص المركز على المشاركة في هذا المعرض لما يضمه من عدد كبير من المصانع والشركات الرائدة المشاركة تحت سقف واحد، وهذا ما يعزز رغبة الزوار في الاطلاع على المنتجات والخدمات التي يوفرها المشاركون، والتي وجدناها فرصة سانحة للتسويق والإعلان عن فترات استقبال طلبات تسجيل براءة الاختراع للأفراد والتي من المقرر قريبا فتح المجال أمام الشركات والمصانع الكويتية لتقديم أفكارها ومشاريعها القابلة للتسجيل كبراءة اختراع عالمية للمركز، وذلك لحفظ ملكيتها الفكرية والقانونية في الأسواق المحلية والعالمية.

من جانب آخر، استعرض م.الجدعان بعض من الإحصائيات التي حققها المركز وساهمت في رفع مؤشر الكويت عالميا في مجال الاختراعات، حيث بلغ عدد المشاريع المقدمة للمركز منذ تاريخ إنشائه 1027 مشروعا، وبلغ عدد شهادات براءة الاختراع التي سجلت من قبل المركز 393 شهادة عالمية، بالإضافة إلى 71 اختراعا تم تصنيعها وتطويرها محليا وعالميا و82 اختراعا في مرحلة التسويق بدعم من المركز وبالتعاون مع العديد من الهيئات والشركات التسويقية والاستثمارية المحلية والعالمية.