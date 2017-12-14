قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية، عبدالعزيز القراوي، إن البلاد تتأثر حاليا بامتداد مرتفع جوي يضعف تدريجيا مع تقدم امتداد منخفض السودان الموسمي يصاحبه تكاثر السحب بدءا من مساء اليوم الخميس.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم يكون دافئا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 و 28 كيلومترا في الساعة.

وذكر أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تكون ما بين 21 و 23 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين 1 و 4 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس الليلة سيشهد تكاثرا تدريجيا للسحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 8 و 32 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 5 و 7 درجات مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين 1 و 4 أقدام.

وعن يوم غد الجمعة بين أن الطقس سيكون غائما إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة على الشمال والسواحل.

وتابع أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ستتراوح ما بين 20 و 22 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين 1 و 4 أقدام.

وبالنسبة إلى يوم نهار يوم السبت قال القراوي، إنه سيكون دافئا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح ما بين 6 - 26 كيلومترا في الساعة.

وبين أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ستتراوح ما بين 20 و 22 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين 1 و 4 أقدام.

وتوقع أن يكون ليل يوم السبت غائما جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 8 و 28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة على السواحل.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ستتراوح ما بين 7 و 9 درجات مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين 1 و 3 أقدام.