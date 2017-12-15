عادل الشنان

دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية بمشروع غرب عبدالله المبارك ودخلوا قرعة التوزيع والذين بلغ عددهم 488 مواطنا، إلى مراجعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ـ إدارة خدمة المواطن (المبنى الرئيسي)، وذلك ابتداء من يوم امس الخميس خلال الفترة المسائية من الساعة 2.30 حتى 5.30 مساء بمبنى المؤسسة لتسلم المخاطبات الخاصة في بلدية الكويت وبنك الائتمان الكويتي للبدء بإجراءات تنفيذ قسائمهم مع إحضار المستندات التالية:

1 ـ شهادة راتب تفصيلية حديثة للذي يعمل في القطاع الحكومي اما المتقاعد ـ والذي لا يعمل ـ فعليه احضار شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل.

2 ـ شهادة من التسجيل العقاري (الزوج/ الزوجة/ الأبناء) حديثة موجهة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

3 ـ شهادة حديثة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة (للمستفيدين من أولوية الاعاقة).

وفيما يلي الأسماء:

بندر هايف قطيم المطيري

إبراهيم عبدالله عبدالرحيم بوكبر

أحمد براك سيف العازمي

أحمد حسن مذكور حسين

أحمد حمود حصين سيف العازمي

أحمد راشد مسعود البطحاني

أحمد رجعان سالم العازمي

أحمد سالم حمود الرومي

أحمد سعيد حمدان العدواني

أحمد صقر مبارك عيد الخالدي

أحمد علي أحمد الجسمي

أحمد علي عبدالله خليل العيبان

أحمد علي مناحي منوخ

أحمد فهد هذال الصواغ

أحمد ماجد مجحم الحربي

أحمد محمد فالح السهيجان

أحمد محمد مهنا العازمي

أحمد مرزوق عبدالله مهدي العازمي

أحمد مضحي خلف الفضلي

أحمد مطلق فهيد العازمي

ارشيد محمد مجبل النمران

أسامة سعيد محمود بعركي

أسامة عبدالعزيز أحمد الحمد

اسد سليمان محمد الكندري

اسكندر علي عبدالرحمن محمود

اسماعيل أحمد عبدالرحمن الكندري

امير علي سيد بارون محمد

انور زيد خلف الفضلي

انور عباس عبدالحسين حسن

انور عبدالوهاب عيسى أحمد الراشد

انور عطاالله ملفي العتيبي

باتل محمد خالد المرشاد

باسل عباس عبدالله هاشم العلي

بدر أحمد بدر الفارسي

بدر حسين محمد غريب

بدر راشد حنيف سند

بدر رشود عبدالعزيز عبدالله الرشود

بدر سعود عبدالهادي النجدي

بدر سليم دعيبيل غنيمان

بدر عالي راجح العتيبي

بدر عايد مبارك العازمي

بدر عبدالعزيز سعود النهام

بدر عجاب خصيوي محسن العبدلي

بدر عميم مبارك العازمي

بدر محمد فهيد فالح العجمي

بدر محمد مطلق المطيري

بدر مقعد طريف العتيبي

بدر ناصر حمد الخالدي

بدر ناصر علي المطيري

بدر ناصر محمد العازمي

بدر نعيم حمد العجمي

بندر سماح ثعيل الرشيدي

بندر عبدى خلف الجسار

تايه حمود تايه الرشيدي

تركي محمد فهاد ابوحمادة

ثامر خالد نفجان المطيري

ثامر فالح معيوف الرشيدي

ثلاب سالم راشد الهاجري

جابر أحمد عوض علي

جابر سعد مرزوق العازمي

جابر محمد داود الحمدان

جابر محمد عبدالله سعد الهاجري

جاسم متعب مجعد المطيري

جاسم محمد عبدالرحمن الغايب

جبر فهد علي الجفين

جدوع حمد جدوع العدواني

جزاء حنيف ضاوي العتيبي

جعفر غلوم فتح اشكناني

جلال أحمد حميد الصفار

جلال بدر ثويران المطيري

جمال أحمد مرزوق الاذينة

جمال سعيد ندا العازمي

جمال عبدالله حسين فولاد

جمال مطني دحام الفضلي

جمعان ناصر سالم الرشيدي

حامد خالد مصلح مفلح

حامد عطاالله محمد الفريش

حامد فالح ناصر ابوغنيج

حايف بدر شطي مزعل

حبيب صليهم ردعان العازمي

حزوم قبلان حزوم الشمري

حسن علي حمد مفرح

حسن محمود حسين كمال

حسين جاسم شحاذ مبارك العازمي

حسين عبدالله نجم المسري

حمد حمود سالم زامل بن منازل

حمد سمران مطلق العازمي

حمد عبدالله حمد الهران

حمد علي طليان بن حديد

حمدان حمود نعيس الديحاني

حمود بدر فهد المطيري

حمود سالم ناصر الرغيب

حمود سعدون صعفق العازمي

حمود محمد إبراهيم العجمي

حميد مصطفى علي مراد

حميد مطر عباس العنزي

حواس صنيتان صحن الديحاني

خالد أحمد جاسم العبدالله

خالد بريكان حسين بلال العجمي

خالد جمعان محمد مضحي العازمي

خالد حزام محمد الدوسري

خالد حسين علي المريخي

خالد حمد خلف الصانع

خالد ذعذاع عبدالهادي السهلي

خالد ردن عماش عبدالعالي

خالد سالم جمعان عيد العازمي

خالد صالح حزران مليس

خالد عبدالله مصلح الديحاني

خالد عبود علي سويلم العازمي

خالد علي فهاد العازمي

خالد عوض راشد المهيميل

خالد فرحان نصيب مبارك

خالد ليل نهار المتلقم

خالد محسن علي العنزي

خالد محمد فهد البطي

خالد محمد مهدي العجمي

خالد محمد ناصر العجمي

خالد محمد نصيب سرور عبدالله

خالد محمود عبدالواحد الهدهود

خالد مرزوق مهنا العازمي

خالد نافع خالد المطيري

خالد هليل شافي الحربي

خالد يوسف عيسى الشملان

خلف عويد خلف الشمري

خلف فلاح خلف العازمي

خلف مخلف طعيمس المطيري

خليفة خلف عيد الحربي

خليل عواد عبدالله العازمي

دبيل راشد دبيل العجمي

دعيج خليفة تركي رحيل

ذعار سطام بليل العتيبي

ذيب فهيد فهد الدوسري

راجح هندي رشيد الحربي

راشد شبيب بخيت الرشيدي

راشد عبدالله رشدان المطيري

راشد محمد راشد السداني

راضي مطلق راضي العازمي

رائد أحمد جاسم الحرمي

رجا فهيد منصور العجمي

رشيد جدوع مرشد الرشيدي

رشيد ملفوف فهد فهاد

زايد صايل زايد العتيبي

زياد خلف جعيلان الفضلي

زيد عقيل بدر الخالدي

سالم عبدالمحسن فارس العجمي

سالم علي جمعة العوض

سالم علي مجبل العازمي

سالم فراج محمد الدوسري

سالم مرزوق مدغم شلهوب

سامي سعد زنيفر العازمي

سامي سعد محمد العازمي

سامي عبدالله عبدالرحمن النصيبي

سامي عليان حماد الحربي

سامي عناد مشحن العنزي

سامي عكاش سعد العبدلي

سعد حمد مرزوق العازمي

سعد حمود ثامر المطيري

سعد عايض سعد العتيبي

سعد علي فهد الرجيب

سعد مبارك ناصر الشبو

سعد مرزوق عوينان العازمي

سعدون سعود معيض العازمي

سعود حمد سعد العدواني

سعود عبدالعزيز أحمد السيد محمد الغربللي

سعود محمد مسلوب الرشيدي

سعيد حضرم سعيد الحضرم

سعيد فالح سعيد العازمي

سلامة عايض عايد العازمي

سلطان سالم اجلغيم خالد العازمي

سلطان محمد سعد عبدالله القحطاني

سلطان مصلح فلاح دخيل الله

سلمان فالح علي الهاجري

سليمان رجب محمد علي

سليمان محمد علي سكين الكندري

سمير عطية محمد العتيبي

سند حمد حسن علي

سند راشد فلاح القعابى

شبيب حميد حيتان الخلاوى

شبيب مخلد محمد الهاملي

شرف محمد سعد العجمي

شريد عبدالله عواد الردينى

شنار محمد نصيب الرندي

صادق مصطفى علي البلوشي

صالح جمعان محمد العازمي

صالح عبدالرحمن عبدالهادي العجمي

صالح فالح عمر العازمي

صالح محمد عبدالعزيز الدريس

صفوق عبيد محمد الشمري

صلاح عايض معيفي المطيري

صلاح عبدالرزاق محمد صالح المويل

صلاح علي جاسم محمد الدندن

صلاح عوين عواد العنزي

ضيدان ظاهر متعب خليف

ضيدان مبارك سكران السهلي

ضيف الله سعيد رباح العتيبي

طارق عبدالله حبيب الحبيب

طارق عبدالله عبدالمحسن الصالح

طالب غلوم عباس قاسم

طلال بدر ثوير ان المطيري

طلال حمد مبارك العجمي

طلال حمد مروى العدواني

طلال ردن دندن المطيري

طلال سليمان حمد المشيطى

طلال عبدالله فضل الفضل

طلال علي صالح علي

طلال عيسى عبدالحسين البلوشي

طلال هلال جزاع العتيبي

عادل أحمد محمد النصرالله

عادل حمود مرزوق البحيري

عادل سعد عوض الريض المطيري

عادل صنهات صالح المطيري

عادل عبدالله مناور الرشيدي

عادل علي عبدالعالي المطيري

عادل فلاح مرضي العازمي

عادل ملفي مجبل محمد العازمي

عامر راشد سلطان العجمي

عايد عوض ضاحي مطر

عايد محمد معيض العازمي

عايض فالح سعيد العازمي

عايض مخلد سعد العتيبي

عبدالحكيم راشد القعود

عبدالحميد علي محمد علي القبندي

عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن القبندي

عبدالرحمن حوشان عبود السويلم

عبدالرحمن سعيد أحمد الاصبحي

عبدالرحمن متروك وقاف العنزي

عبدالرحيم علي محمد زمان

عبدالعزيز إبراهيم أحمد سليمان أحمد

عبدالعزيز أحمد حمد عبدالله بو جروه

عبدالعزيز حسين عون العطية

عبدالعزيز حمود سعد أحمد

عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الكندري

عبدالعزيز غنام مريجب فرحان العنزي

عبدالكريم متروك وقاف العنزي

عبداللطيف إبراهيم محمد علي العثمان

عبداللطيف حسين عبدالله العبدالله

عبداللطيف علي عبداللطيف خليفوه

عبدالله ارشيد حمود العازمي

عبدالله باتل شلوان العجمي

عبدالله جابر بارون حسين كمال

عبدالله جاسم عبدالله الدمخي

عبدالله جروان عايد الشدقم

عبدالله عبدالرحيم محمود الكندري

عبدالله عبدالعزيز سعود عبدالرحمن البناي

عبدالله عبدالمحسن ناصر المصيليت

عبدالله علي أحمد الكندري

عبدالله غلوم فتح الله اشكناني

عبدالله فرحان بستان العنزي

عبدالله فرحان صياح العنزي

عبدالله فهيد سلطان منيف العجمي

عبدالله مبارك خلف العنزي

عبدالله محماس علي المفلح

عبدالله مساعد عبدالله الخريف

عبدالله مسعود دمشق العجمي

عبدالله مسعود محمد الهاجري

عبدالله مصطفى يوسف الكندري

عبدالله مهنا ثويني الخالدي

عبدالله يعقوب يوسف سيف

عبدالله يوسف مدوخ المطيري

عبدالناصر محمد قاسم التوكلي

عبدالوهاب إبراهيم حسن بدر الاستاذ

عبدالوهاب جاسم يوسف عبدالوهاب اليوسف

عثمان أحمد عثمان التوجري

عجب محمد هملول العتيبي

عدنان أحمد جاسم العبيد

عصمان مجدل شبيب السهلي

علاء محمد علي طالب

علي حسين علي القبندي

علي سعود علي صنيدح

علي محمد عيد الحشان

علي أحمد حميد الصفار

علي باقر علي الصايغ

علي حسن سيد اسماعيل السيد حسن

علي حسين راشد عيد الغريب

علي حمد فالح الهاجري

علي سعود راشد الفزير

علي عبدالحميد ملا جمعة أحمد

علي عبدالله جبر نعمة

علي عقلة ناصر الخالدي

علي قبلان علي شلهوب العازمي

علي محمد خالد العجمي

علي ناصر عبيد الجيعان

علي ناصر قرموط الرشيدي

عماد محمد عبدالله السلطان

عمر فهد هديبان الرشيدي

عوض فارس سعدون العازمي

عيد بدر سيف المطيري

عيد حمود خالد المطيري

عيد سالم عيد بداح العازمي

عيد لافي فريح العازمي

عيسى جازي جابر الرشيدي

عيسى فهد محمد المجاوب

غازي عباس حسين علي

غازي هندي رشيد الحربي

غانم محمد مرزوق العازمي

غسان سعود أحمد صالح الحجي

فارس عجب عبدالله عواض المطيري

فالح خالد مسعود الفالح

فالح غانم مبارك السبيعي

فالح فلاح افنيس العازمي

فايز عبدالله مبارك العازمي

فراج محمد ماجد حسن السبيعي

فراج هزيم سالم العازمي

فرج عوض فرج دريع

فرج غانم فرج مبارك

فرحان عيد سعود الركيباني

فلاح حسين محمد سحلول

فلاح سعد ناهي العازمي

فلاح سلمان فلاح سالم

فلاح عبدالله سويري العجمي

فلاح ناصر حزام الهاجري

فلاح هادي صنيتان العازمي

فهاد سعد محمد العجمي

فهاد مطلق فهاد المحجان

فهد أحمد صالح العبادي

فهد بدر طعيمس مسفر المطيري

فهد حمدان حماد العازمي

فهد سالم مجبل العازمي

فهد سعد حمد الحميدي

فهد عبدالله زنيفر العجمي

فهد عبدالله سعود الحربي

فهد عمعوم ادغيم العازمي

فهد عيسى يوسف بوشهري

فهد مبارك فهد العجمي

فهد محمد حمد شنيتر

فهد محمد راشد كمعان العجمي

فهد محمد عواد العنزي

فهد محمد فهد العجمي

فهد محمد مونس راجح العتيبي

فهد مرمس رفاعي الهضيبان

فهد منصور ناصر الهاجري

فهد ناصر حسين ابو شلفه

فهد نزال بداح العازمي

فهيد فدغوش نهار جبيران العجمي

فؤاد عبدالرحمن امان الفليج

فواز جمعان معيكل العازمي

فواز سعود غالى العازمي

فواز شجاع فيحان العتيبي

فوزان عبدالله ناصر الفوزان

فيصل بطاح سعد العازمي

فيصل راشد سعود ابوردن

فيصل رجا سعيد العازمي

فيصل سالم ناصر سليمان العازمي

فيصل عبدالرحمن عامر البيدان

فيصل عبدالله جزا الديحاني

فيصل محمود عبدالله الغضوري

مانع محمد مانع المطيري

ماهر محمد حمود الغنام

مبارك حمود زويد العتيبي

مبارك خالد مبارك المزعل

مبارك راشد ماطر مبارك

مبارك سعيد زيد العازمي

مبارك عبدالله عوض المطوطح

مبارك فالح محمد الدوسري

مبارك محمد شبيب الهولي العازمي

مبارك محمد عيسى الحمدان

مبارك نوار مبارك العازمي

مجيد علي عبدالله الصراف

محسن عبدالله حمد وسمي

محسن محمد شعبان حبيب

محسن محيسن بخيت الميموني

محمد إبراهيم محمد إبراهيم حسين

محمد إبراهيم ناصر الصوله

محمد أحمد صفر حسين

محمد أحمد محمد السيد عبدالرحمن

محمد اسد عبدالكريم محمد

محمد بادي جهز العتيبي

محمد حمدان فنقش العازمي

محمد خليفة جاسم المسكتي

محمد راشد حميد المطيري

محمد رجا عايض العازمي

محمد رضا حسن ماتقى

محمد سالم محمد قصاب القريشي

محمد سعود راشد الفزير

محمد سعيد سعد فراج المطيري

محمد سعيد محمد العجمي

محمد شايم عالي محمد العازمي

محمد شويمان حبيب العتيبي

محمد عباس محمد عبدالله

محمد عبدالرحيم شاكر الشطي

محمد عبدالله حسين فولاد

محمد عبدالله عباس محمد

محمد عثمان محمد الأنصاري

محمد عجاب خصيوي العبدلي

محمد عجلان عبدالله الشمري

محمد علي حسين ابوربيع

محمد علي حسين العازمي

محمد علي عبدالرحمن المنصور

محمد علي مريع القحطاني

محمد غزاي سليمان الحربي

محمد فهد غانم المطيري

محمد فهد محسن العجمي

محمد فهيد سعد العجمي

محمد مانع عبدالله صالح الديحاني

محمد مبارك فهيد حمدان العازمي

محمد محمود مندنى ناصر

محمد مرمح دهيران ابا الخيل

محمد مشهور علي العنزي

محمد مطنى غضبان الفضلي

محمد منير مبارك منير

محمد موسى حسن صالح الرمضان

محمد ناصر خفران المطيري

محمد ناصر منصور الصفار

محمد هلال ناصر السبيعي

محمود مبارك مزيد المطيري

مخلد سعد حجي العازمي

مخلد فراج محمد الكفيدي

مدعث عبيد فهد السهلي

مرزوق محمد مرزوق هداب

مرضي فلاح مجبل الشنيطي

مساعد بندر سعد السهلي

مساعد فرحان عواد خليف

مساعد محمد حميان العرادة

مساعد منصور مرزوق العازمي

مشاري أحمد علي الراشد

مشعان محمد مشعان العجمي

مشعل جابر عبدالرحمن الزيد

مشعل خليل إبراهيم حسين عاشور

مشعل زارف عباد الرشيدي

مشعل سعدون عيسى الرجيب

مشعل شارخ داموك العازمي

مشعل عايض راشد الرشيدي

مشعل فارس ناصر الشباك

مشعل فهد مطلق الرشيدي

مشعل فهيد رفاعي العازمي

مشعل محمد عبدالله العنجري

مشعل محمد فيحان العتيبي

مشعل محمد محيميد العتيبي

مشعل مزعل جديع العنزي

مشعل هايف عواد مسباح

مصطفى غلوم عباس اشكناني

مصلح محمد مصلح صالح المطيري

مطارد سالم مطارد حرفان الدلماني

مفرح مطلق نعير الهاجري

مفلح فهيد محمد العجمي

مناور حلوان منير عويض العازمي

منصور جواد محمد صالح

ناصر ارشيد حبيب العازمي

ناصر حمد فالح الهاجري

ناصر خاتم بن خاتم

ناصر سداح عبدالله الحويله

ناصر سعد فهيد السبيعي

ناصر سهيل حروبي العنزي

ناصر عبدالحميد عبدالخالق حسن

ناصر عبدالله عبدالعزيز المنصور

ناصر علي عبدالله العدواني

ناصر فهد سعود الثويني

ناصر مصلح ناصر الرغيب

ناصر يوسف إبراهيم القبندي

نايف فايد رجا نايف

نايف فلاح مجبل الشنيطى

نايف مطلق سليمان القملاس

نبيل مشاري فهد المضحي

نواف حمد محمد سكين

نواف صلاح مجيد يوسف

نواف عبدالله مبارك العازمي

نواف عبيد زويد المطيري

نواف غريب روضان العنزي

نواف فلاح محمد براك الشمالى

نواف فهد علي الجبري

نومان عويض نومان عوض

هادي ناصر هادي الهاجري

هاني عبدالعزيز خليفة الشايجى

هاني محمد شريف تقي

هايف هدروس مجيد الظفيري

هشام صالح عبدالله الحرز

هشام عبدالوهاب إبراهيم الخياط

هيثم عبدالوهاب إبراهيم الخياط

وليد إبراهيم محمد الضاعن

وليد خالد إبراهيم الرشيد

وليد سعود عبدالله العيسى

وليد سمير سالم عبدالله الكعبي

وليد عبدالله ناصر الهملان

وليد عبدالمانع معجب المانع

وليد محمد مراد محمد

وليد مساعد فايز الدبوس

ياسر عبدالمحسن مظفر

يعقوب يوسف مراد راشد الخلف

يوسف حسين مطلق السند

يوسف خالد راشد الوهيب

يوسف سعد مرزوق العازمي

يوسف عايض مشحن العنزي

وسف علي سفر راشد بوسمره المطيري

يوسف علي عبدالله أحمد

يوسف عمار سالم عمار العميره

يوسف محمد عبدالله الكندري

يوسف مرزوق سعود الرطيب

يوسف مناور محمد الرشيدي