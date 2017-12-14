أشاد رئيس مجلس الأمة بالإنابة، عيسى الكندري، بكلمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أمام الدورة الطارئة لمؤتمر القمة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول أمس الأربعاء، لافتا إلى أنها كانت محط إعجاب وثناء واسع عربيا وإسلاميا.

وقال الكندري في تصريح صحافي اليوم الخميس، إن مشاركة سمو الأمير شخصيا في القمة وإلقاء كلمته يعكسان مدى اهتمام سموه بقضية القدس الشريف التي أعطاها أولوية ومكانة تؤكد أن الكويت تقرن أقوالها بالأفعال وليس بالشعارات.

وأضاف أن لهجة سموه في كلمته وانتقائه عبارات تضمنت المطالبة بالنصرة للقدس الشريف والحفاظ على هويتها الإنسانية والتاريخية والقانونية ومواجهة القرار الأمريكي الأحادي الجائر بشأنها كانت محط إعجاب وثناء من الحضور وشعوب العالمين العربي والإسلامي.

وذكر أن موقف الكويت وسمو أمير البلاد شخصيا يعيد إلى الأذهان المكانة التي حظيت بها الكويت إبان رئاستها مؤتمر القمة الإسلامي في عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد صاحب المقولة التاريخية الشهيرة "الكويت ستكون آخر دولة توافق على التطبيع مع إسرائيل".

وتابع الكندري أن سمو الأمير يؤكد اليوم هذا النهج الثابت على المبدأ والقيم الراسخة وهو ما تجلى أيضا بمطالبة سموه كافة الدول بالتحرك والتعاون مع التكتلات الآسيوية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي واتحاد دول أمريكا اللاتينية والكاريبي والتكتلات الإقليمية الأخرى للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن قرارها الذي يشكل إضرارا بعملية السلام وإخلالا بعملية التفاوض المتوازنة.

وتوجه رئيس مجلس الأمة بالإنابة بالدعاء إلى الله تعالى أن يمتع سمو أمير البلاد بطول العمر وأن يمده بالصحة والعافية لأنه بحق فخر الكويت وعزها.