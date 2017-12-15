أسامة أبو السعود

أكد مدير إدارة الحج بوزارة الأوقاف محمد العليم، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أصدرت تعميما على جميع حملات الحج والعمرة يمنع تصوير أي حاج أو معتمر داخل الحرمين الشريفين وحتى الساحات الخارجية وذلك بناء على تعليمات السلطات السعودية.

وقال العليم لـ «الأنباء» إن التعميم جاء تفاديا لوقوع الحجاج والمعتمرين في مخالفة الأنظمة واللوائح بالمملكة العربية السعودية واستشعارا لقدسية الحرمين الشريفين وحرصا على تهيئة المناخ التعبدي لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ولما يسببه التصوير من داخل الحرمين من تشويش وإثارة مشاعر كثير من مرتادي الحرمين الشريفين.

ودعت «الأوقاف» في تعميم لها جميع الحجاج والمعتمرين بالتجاوب مع التعليمات التي تقضي بمنع التصوير في الحرمين سواء بالكاميرات العادية أو التلفزيونية أو الفيديو وعدم الابتذال واللهو أثناء العبادة.

وشددت على أنه في حالة المخالفة ستتم مصادرة فيلم المادة المصورة أو آلة التصوير إن لزم الأمر.