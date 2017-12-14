انطلقت بمقر البرلمان المغربي اليوم الخميس، أعمال القمة الطارئة لرؤساء مجالس الشورى والبرلمانات العربية بمشاركة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وتبحث القمة تداعيات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بإجراءات نقل السفارة الأميركية إليها إلى جانب بلورة موقف عربي موحد على مستوى البرلمانات العربية للتعامل مع التحديات التي يطرحها القرار الأميركي.

ومن المقرر أن يلقي رؤساء البرلمانات العربية المشاركة في القمة كلمات أمام الاجتماع وفي مقدمتها كلمة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للتعبير عن مواقف الشعوب العربية من قرار الإدارة الأميركية.

وينتظر أن تصدر القمة بيانا ختاميا يتضمن خطوات من البرلمانات العربية للتصدي للقرار الأميركي ومواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في أعقاب القرار الأميركي.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي وصل أمس الأربعاء، إلى الرباط للمشاركة في القمة الطارئة لرؤساء البرلمانات العربية لبحث التطورات المرتبطة بالقدس الشريف.

ويضم الوفد المرافق للغانم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وعضوي الشعبة البرلمانية النائبين خليل أبل وعمر الطبطبائي والنائب الحميدي السبيعي.