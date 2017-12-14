نعى وزير الإعلام رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري، اليوم الخميس، الكاتب الصحفي والإعلامي المغفور له سعد المعطش، الذي وافته المنية فجر اليوم.

وقال الجبري في بيان صحافي، إن الساحة الصحفية والإعلامية الكويتية فقدت برحيل الزميل المعطش أحد أصحاب الأقلام الوطنية المعبرة عن القضايا الوطنية بجرأة الناقد العاشق لوطنه وأهله والمستندة إلى قيم الولاء والانتماء الوطني مستهدفا برماح كلماته المصلحة الوطنية وأهله.

وتقدم إلى أسرة الفقيد بخالص التعازي وصادق المواساة، داعيا المولى تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه وزملاء دربه من الصحفيين والإعلاميين جميل الصبر والسلوان.