مكتبتي





فتح الأندلس

مواقف كثيرة مثيرة مر بها البطلان موسى بن نصير وطارق بن زياد في طريق فتحهما بلاد الأندلس وتحريرها من العدو، كيف استطاعا ذلك؟ وما كانت خططهما؟ وما اختراعاتهما التي استعانا بها في الفتح؟ كل هذا وغيره تجده عزيزي الطفل القارئ في قصص عشر تروي أمجاد فتح الاندلس، مع خمس ألعاب تعليمية تنمي الشخصية القيادية عند الأبناء.

القصص من إعداد ونشر: مكتبة عالمي الممتع.

ثلاث ليالٍ سويا





إن الليالي الثلاث التي قضاها سيدنا يوسف عليه السلام في البئر لم تكن إلا غنى وعزة.

والليالي الثلاث التي قضتها امرأة فرعون في عذابه لم تكن إلا بيتا في الجنة بجوار ربها.. والليالي الثلاث التي قضاها سيدنا أبو بكر الصديق مع خليله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الغار لم تكن إلا شرفا في صحبة النبي وسكينة وذكرا له في كتاب الله... سيقضي القراء الصغار الأحبة ليالي جميلة مع هذا الكتاب آملا أن يغير حياتهم للأفضل، ويرسم لهم طريقا إلى الجنة.

الكتاب من تأليف: عائشة بوغيث.

أنا رومي أحب الشكولاته وأمي تحب الخنافس





كتاب يدعو الجيلين للاحتفاء بالذكريات الجميلة وصناعة ذكريات مشتركة.

في هذا الكتاب رومي تستفسر عن بعض صور أمها القديمة مما يفتح حوارا حميما بين رومي وأمها.

تتمنى أم رومي لو كانتا في عمر واحد لصارتا صديقتين حميمتين إلا أن كلا منهما تتشبث بزمنها وتدعي أنه الأفضل والأجمل.. أم رومي تريد رومي أن تكبر وتقابلها في زمنها، ورومي تريد أمها أن تصغر لتغدو صديقتها في زمنها هي.

ما بين هذا الشد والجذب عبر الزمن تتحدث كل منهما عما تحبه، ورومي تتوصل إلى حل وسط إذ تتقابلان في منتصف الزمن.

من خلال القصة تخبر رومي الأطفال ـ وكذلك الأمهات والمربين ـ بأن هناك أشياء كثيرة مشتركة بين جيلي الآباء والأبناء رغم الاختلافات، قد ينسى الكبار أحيانا ملامح طفولتهم وقصصها الصغيرة والأبناء دوما بطريقة أو بأخرى يفتحون هذا الباب لآبائهم من جديد فيذكرونهم بملامح الأطفال التي لا تختلف كثيرا من جيل لجيل أو من بلد لبلد.

هذه القص الرائعة من تأليف: أروى خميس، ونشر: دار أروى العربية.

سليمان عليه السلام والنملة الذكية





حياة النمل يتعلم منها الإنسان التعاون والنشاط.. تسلط قصتنا الضوء على حياة النمل، وعلى قصة نملة متميزة بكثرة عطائها وحبها لصديقاتها، وتتحدث عن معجزة سليمان عليه السلام في فهمه لغة الحيوانات..قصة جميلة معبرة، تمت كتابتها بلغة سهلة بسيطة، وأسلوب مسلٍ وممتع، بعيدا عن السرد الممل، وطريقة العرض غير الجذابة.. ندعوك عزيزي الصغير لقراءة هذه القصة المليئة بالعبرة والفائدة.. إضافة إلى أنها تزيد من حصيلتك اللغوية والمعرفية. هيا بنا نقرأ.. هيا..

القصة من تأليف الكاتبة: أميمة العيسى، ونشر: مكتبة عالمي الممتع.

أبنائي الصغار

د.طارق البكري

دعوة للمشاركة

إعداد: د.طارق البكري

التنقل بين البلاد والتعرف على أماكن كثيرة في العالم متعة كبيرة لكثير من الأصدقاء الصغار، فالسفر يعرفنا على كثير من الأشياء الجديدة، ويطلعنا على عادات الشعوب المختلفة وما تتميز به من ملابس وطعام وطريقة حياة.

وللسفر فوائد كثيرة، تحدث عنها كثير من الناس، منها العلم والمرح والتسلية والترفيه عن النفس، وبناء صداقات جديدة.

وكثير من الأصدقاء الصغار سافروا الى بلدان عديدة شرقا وغربا، وقد يكون جميلا أن نتشارك معا في مثل هذه الأسفار، ونكتب عن رحلاتنا وسفراتنا، والبلاد التي زرناها.

وندعوكم أيها الأصدقاء الأعزاء للمشاركة في صفحات أطفال الأنباء المقبلة بأن تخبرونا عن رحلاتكم المتنوعة مرفقة بصوركم خلال هذه الرحلات، وتتحدثوا عن أجمل الأماكن التي قمتم بزيارتها، وماذا استفدتم من السفر والتنقل بين البلدان، ويمكن أيضا أن نتحدث عن معالم الدول المختلفة، مثل الآثار والطبيعة والمشاهدات المتنوعة.. ننتظر مشاركتكم معنا في الصفحات المقبلة..

قصة وعبرة

الغزالة ريــم





كتبها: د.طارق البكري

في واد عميق خصب مليء بالنبات والماء.. عاشت مجموعة كبيرة من الغزلان، متنوعة الأشكال والأحجام والألوان، تمتاز بالرقة والخفة والرشاقة والجمال..

غزالة صغيرة اسمها ريم كل قطيع الغزلان يحبها لأنها مهذبة مؤدبة تحب الآخرين وتحترمهم ولا تؤذي حتى مشاعرهم..

بعض الغزلان المشاغبات تغار من ريم..

الغزالة الشقراء كتمت غيرتها.. الحمراء لم تبد انزعاجها، ومثلها البيضاء والقرمزية والصفراء المنقطة.. لم تكشف ما في نفسها..

باقي الغزلان كن يحببن ريم، يمتدحنها على لطافتها ورقتها..

الغزالة البنية لم تقدر على كبح حنقها، أمطرت ريم بنظرات قاسية وعبست في وجهها..

ريم طيبة القلب، اعتقدت أن الغزالة البنية مريضة، أخبرت ريم أمها..

الأم تعرف السبب لكنها لم ترد جرح براءة ابنتها..

قالت: خذي يا ريم هذه الحشائش الطيبة الطازجة التي أحضرها أبوك من قمة الجبل العالي واذهبي بها إلى الغزالة البنية، قولي لها إنها هدية منك ستأكلها وتتحسن..

فعلت ريم كما قالت أمها.. خجلت الغزالة البنية من نفسها.. طلبت من ريم أن تكون صديقتها..

الغزلان المشاغبات علمن ما حدث..

قررن أن يفعلن ما فعلته بعدما رأين أخلاق ريم..

واحدة من الغزلان لم يعجبها ما حدث، قررت مخاصمة الغزلان اللاتي صاحبن ريم..

وكانت النتيجة أنها أصبحت وحيدة لم يعد أحد يكلمها..

لكن الغزلان أصبحن لطيفات طيبات القلب مثل ريم..

قررن مصالحتها وطلبن من ريم أن تكون في مقدمة المصالحة..

ريم لم تكن تدري ما السبب؟

لكنها صارت تعلم الفرق ما بين الحب والحقد.. شعرت أنها أصبحت كبيرة لها عنفوانها وكرامتها،

رفضت التنازل والذهاب إلى تلك الغزالة..

فوجئت الغزلان من موقف ريم..

انزعجت لأنها تعلمت الحب والمسامحة من ريم بينما هي الآن ترفض المسامحة..

فكرت الغزلان أن ريم أصبحت متكبرة..

علمت أم ريم بما حدث.. أم ريم غزالة حكيمة.. أحست بحزن ابنتها وندمها لكنها كانت تكابر وتعاند..

فكرت ريم طوال الليل.. في الصباح أخبرت أمها.. اعترفت بخطئها.. تساءلت كيف تصلح الخطأ؟..

أخبرتها أن عليها مواجهة الخطأ بنفسها..

ذهبت ريم إلى الغزالة الغاضبة.. أخذت معها عشبا طريا لينا لذيذا جمعته بنفسها من قمة الجبل العالي.. وطلبت منها أن تكون صديقتها..

علمت الغزلان بما فعلت ريم.. شاهدن ريم تلعب مع تلك الغزالة..

فرحت الغزلان كبيرات السن لأن القطيع كله متضامن يحب بعضه بعضا..

أدرك الجميع أن القطيع سيبقى متحدا ولن يتفرق ما دام الحب يجمع بين أفراده..

وعاشت ريم مع باقي الغزلان بسعادة وفرح..

رياضة

الرياضة والتربية البدنية





٭ الرياضة هي مجهود جسدي عادي أو مهارة تمارس بموجب قواعد متفق عليها بهدف الترفيه أو المنافسة أو المتعة أو التميز أو تطوير المهارات أو تقوية الثقة بالنفس أو الجسد. واختلاف الأهداف من حيث اجتماعها أو انفرادها يميز الرياضات بالإضافة إلى ما يضيفه اللاعبون أو الفرق من تأثير على رياضاتهم.

٭ التربية البدنية هي الجانب المتكامل من التربية يعمل على تنمية الفرد وتكيفه جسديا وعقليا واجتماعيا ووجدانيا عن طريق الأنشطة البدنية المختارة التي تتناسب مع مرحلة النمو والتي تمارس بإشراف قيادة صالحة لتحقيق أسمى القيم الإنسانية، وبذلك فإن تعبير التربية الرياضية أوسع بكثير وأعمق دلالة بالنسبة لحياة الإنسان من كونه مجرد صحة البدن أو الثقافة البدنية أو التمرينات والتدريبات البدنية أو الألعاب الرياضية، فهو مجال من مجالات التربية الشاملة التي تشكل التربية الرياضية ميدانا حيا منه، وبرامجه ليست مجرد تدريبات تؤدى ولكنها بإشراف قيادة مؤهلة تساعد على جعل حياة الإنسان ملائمة لمتطلبات العصر.

حكم





من حكم الإمام الشافعي الشعرية:

دع الأيام تفعل ما تشاء

وطِبْ نفساً إذا حكم القضاء

ولا تجزع لحادثة الليالي

فما لحوادث الدنيا بقاء

وكن رجلاً على الأهوال جَلْدا

وشيمتك السماحة والوفاء

وإن كثُرت عيوبك في البرايا

وسَرَك أن يكون لها غطاء

تستر بالسخاء فكل عيب

يُغطيه، كما قيل، السخاء

غرائب عالم الحيوان







٭ العقرب يموت إذا اقترب من النار، وذلك لأن الحرارة تغير من خواص البروتينات التي يتكون منها جسمه وتعمل على تخثرها، مما يسبب تشنجات عنيفة تصيب الجسم خاصة الذيل، وذلك بخلاف الاعتقاد الشائع أن العقرب يلسع نفسه إذا حوصر في النار للتخلص من الألم.

٭ التمساح هو الحيوان الوحيد الذي يمكنه تحريك فكه العلوي عند بلع طعامه بينما يبقى الفك السفلي ثابتا لا يتحرك.

٭ الحوت الأزرق هو أضخم حيوان وجد على كوكب الأرض، إذ يصل وزنه إلى (200) طن.

٭ الأسماك التي تعيش في أعماق المحيطات ليست عمياء كما يعتقد البعض، إلا أنها تتميز عن باقي الأسماك بالتركيب المميز لشبكية العين التي تتكون من عدة طبقات من المستقبلات الضوئية، وبذلك تكون الحيوانات الوحيدة التي تمتلك مخزونا احتياطيا من الأصباغ البصرية.

٭ الحصان يستطيع أن يبقى واقفا على أقدامه عدة أشهر دون الحاجة للاستلقاء.





٭ الأخطبوط يمكنه التخلص من أذرعه عند تعرضه للهجوم من قبل الحيوانات المفترسة، والأذرع التي يفقدها تنمو مجددا بعد أسابيع قليلة.

٭ الأخطبوط لديه ثلاثة قلوب، كما أن لون دمه أزرق لاحتوائه على خضاب الدم (هيموسيانين) الذي يحتوي على النحاس.

٭ بيضة النعامة هي أكبر بيضة في العالم، ويبلغ طولها بين 6-9 إنشات، وتزن بين 1.4-2.3كم، وهو ما يقرب من 1% فقط من وزن الأم.

٭ النعامة أسرع من الحصان، وذكر النعامة يمكنه أن يزأر مثل الأسود.

٭ الخفاش هو الحيوان الثدي الوحيد الذي يمكنه الطيران.





٭ التمساح يمكنه أن يعيش (100) عام.

٭ السن الواحدة للفيل تزن 9 باوندات أي ما يقارب الأربعة كيلوغرامات.

٭ القطط تمتلك (32) عضلة في كل أذن.

٭ جلد النمر مخطط تماما مثل الفراء الذي يغطيه.

٭ لسان الحوت الأزرق يزن أكثر من وزن فيل.

٭ الفيل يمكنه التعرف على أماكن وجود الماء على بعد ثلاثة أميال.

شعر

صغار الأشياء



٭ البُخْنُقُ: البُرْقُعُ الصَّغير..وُيقالُ : بلِ المِقْنَعةُ الصَّغيرةُ.

٭ الكِنَانَةُ: الجَعْبَةُ الصَّغيرة.

٭ الشَّكْوَةُ: القِرْبَةُ الصَّغيرة.

٭ الكَفْتُ: القِدْرُ الصَّغيرة.

٭ الخَصَاصُ الثُّقْبُ الصَّغِير.

٭ الحَمِيثُ الزِّقُّ الصَّغيرُ.

٭ النُّبْلةُ اللُّقْمَةُ الصَّغيرَةُ.

٭ الْوَصْوَاصُ البُرْقُعُ الصَّغير.

٭ القَارِبُ: السَّفِينَةُ الصغيرَةُ، وقيل: هِي سفينة صَغِيرة تَكونُ مَعَ أصْحاب السُّفنِ البحريَّةِ تُسْتَخَفُّ لحوائِجِهِم.

٭ الشُّوَاية الشَّيْءُ الصَّغيرُ مِنَ الكَبيرِ كالقِطْعةِ مِنَ الشاة.

٭ النَّوْطُ الجُلّةُ الصغيرةُ فيها تَمْر.

٭ الرُّسُلُ: الجارِيةُ الصغيرة.

شعر





يُحكي أنِّي

للشاعر: محمد جمال عمرو

شعريُحكى أنِّي.. يُحكى أنِّي

كُنتُ على الشُّبّاكِ أُغنّي

والدُّنيا كانتْ مَسْرورةً

ما أحلاهَا تلكَ الصُّورةْ؟!

****

وقفَ البدرُ على شُبّاكِي

نادَى: «سلوى ما أحلاكِ؟!

هيّا نمشي في المَعمورة

ونُحلِّقُ مثلَ العُصفورَةْ»

****

فَرِحَتْ ومَشَتْ عُكَّازاتِي

حَمَلَتْني للْفَرَح الآتي

عُدْتُ ونَفسِي مَسْرورةْ

ما أحلى تلكَ الصُّورة؟!

عبرة





اختلافات

بين الرسمين عشرة اختلافات حاول الوصول إليها في أسرع وقت ممكن







كاريكاتير عالمي





لوحة جميلة

أوصل الأرقام بالتسلسل ثم لون الشكل لتحصل على لوحة جميلة





لون