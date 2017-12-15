أسامة أبوالسعود

استقبل وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.فهد العفاسي المهنئين بمناسبة توليه منصبه الجديد وذلك صباح امس بمكتبه بمقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

وقال العفاسي في تصريح صحافي «في البداية لا يسعني إلا أن أعرب عن مدى امتناني واعتزازي بالثقة التي منحني إياها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، وكذلك صاحب السمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد.

وتابع قائلا «كما أشكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، راجيا من الله العلي العظيم أن أكون عند حسن ظنهم وأن يعينني على تحمل هذه الأمانة الجسيمة والتي هي تكليف قبل أن تكون تشريفا».

واضاف العفاسي «كما يشرفني أن أخدم وطننا الحبيب الكويت والذي يستحق علينا التضحية بالغالي والنفيس من أجل النهوض به والتضحية في سبيله، لذا فإنني أعاهد الله وأعاهد الجميع بأنني لن آلو جهدا في بذل أقصى ما عندي من طاقة من أجل القيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقي لتحقيق ما ينشده الوطن العزيز من تنمية وازدهار ورقي».

وتابع وزير العدل قائلا «كما يشرفني أن أكون من ضمن هذه الحكومة التي تضم خيرة أبناء الكويت ونخبها والتي ستبذل أقصى ما عندها لتحقيق الإنجازات المنشودة حتى تبر بالقسم الجليل الذي أقسمته على نفسها أمام صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد».

واكد د.العفاسي أن وزارة العدل تحتاج إلى منظومة تشريعية جديدة تساير التطور الحديث كقانون التوثيق والسجل العيني، كما أن إقرار القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية يعتبر من أهم الأولويات التي أصبو إليها.