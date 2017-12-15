كرمت أوائل الحلقات الصباحية بمسابقة المرحوم عبدالله المطوع

وسط حشد كبير من حضور المهتمين والقائمين على حفظ كتاب الله تعالى أقامت جمعية النجاة الخيرية إدارة «ورتل» المعنية بشؤون القرآن الكريم حفلا كبيرا لتخريج ومنح 60 حافظا وحافظة لكتاب الله تعالى إجازة بالقراءات العشر، بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لتكريم أوائل الحلقات الصباحية في مسابقة «ثلث المرحوم عبدالله العلي المطوع» لحفظ القرآن الكريم، أقيم الحفل بمسرح الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، بحضور رئيس مجلس الإدارة احمد سعد الجاسر وعدد من الاعضاء ونائب المدير العام لشؤون القرآن الكريم بالنجاة د. بدر الرخيص، ومسؤولي الإدارات بالنجاة ولجانها ومدارسها، وورثة المرحوم عبدالله المطوع، وحشد كبير من أسر الفائزين والمكرمين، واشتمل الحفل على عدة فقرات قرآنية وتلاوات متعددة بالقراءات العشر للفائزين وأناشيد وفقرات إيمانية ترفيهية، وقد تم خلال الحفل توزيع الإجازات والشهادات على المحتفى بهم في حفظ القرآن الكريم.

وفي كلمته قال عضو مجلس الادارة فيصل الزامل إن جمعية النجاة الخيرية تسخر كل الجهود لخدمة كتاب الله بمختلف لجانها، المحسنين المتعاونين معها، فأسست «ادارة ورتل» وهي تعد صرحا في رعاية حفظة كتاب الله والارتقاء بهم، وبحلقات القرآن الكريم داخل الكويت وخارجها، فكان لها من ذلك بفضل الله حلقات مركز أحمد الرويشد التي نحتفي ونحتفل بطلابها وطالباتها المتميزين والمتميزات اليوم.

وقال الزامل إن عزة الأمة ومجدها يأتي من باب العناية والاهتمام وبحفظ القرآن الكريم وتربية الأبناء عليه سلوكا ومنهجا وحفظا، وجمعية النجاة كانت ولا زالت من أوائل المؤسسات الخيرية التي اهتمت بالقرآن الكريم وحفظه، وفي هذا المقام يسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على الحلقات من المعلمين والمعلمات وكذلك ورثة وأبناء المرحوم عبدالله المطوع، لرعايتهم المسابقة، والذين كانوا سببا في استمرار هذه المسابقة الكريمة.

من جانبه قال د.الرخيص إن النجاة الخيرية تحتضن أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة عبر «إدارة ورتل» ممثلين في حلقات صباحية يومية، بلغ عددها 114 حلقة بالإضافة إلى 3 حلقات للإسناد، وبها ما يقرب من 3000 طالب وطالبة، وهناك حلقات قرآنية مسائية للطلاب والطالبات وأسرهم بلغت حلقاتها 75 حلقة في مدارس النجاة، من راغبي حفظ القرآن وتعلمه.

وبين د.الرخيص أن إدارة ورتل تتميز في هذا المجال المبارك باتباع أحدث الطرق في تحفيظ القرآن الكريم من خلال استخدام الوسائل التعليمية والوسائل الإلكترونية الحديثة، ومن خلال ربط الصورة والقصة بالآيات والخرائط الذهنية أيضا، كل هذا بجانب الأصل وهو التكرار والمشافهة والتلقين حتى لا يمل الطالب، كما أننا نحرص على تحفيظ الصغار بالتأمين والمشافهة.