انتهى إمام المسجد الكبير القارئ الشيخ د.ماجد العنزي من برنامجه «أديان» الذي تم تصويره في ثلاث دول آسيوية ويدور حول ديانات شبه القارة الهندية الشهيرة كالهندوسية والبوذية ومن المقرر عرضه على الشاشات قريبا.

وقال د.العنزي إن البرنامج سيقدم للمشاهدين رؤية كاملة عن أصحاب الملل والديانات الوضعية في شبه القارة الهندية وطقوسهم في العبادات ومعتقداتهم عن الإله الخالق وأيضا عن خلق الكون والهدف من وجودهم في الحياة وسبب اعتناقهم لهذه الديانات.

وأوضح د.العنزي أن البرنامج يتحدث عن هذه الديانات بحيادية وموضوعية دون توجيه انتقادات أو تجريح أو إهانة لأصحاب هذه المعتقدات الوضعية كما يسلط «أديان» الضوء حول مسألة تعدد الآلهة عند ديانة مثل الهندوسية التي تجاوز عددها الثلاثة ملايين إله وكان ذلك سببا في تسمية الهند بأرض الآلهة.

وأشار د.العنزي إلى أنه تعرض وفريق إعداد وتصوير البرنامج في هذه الرحلة إلى صعوبات جمة خلال تصوير الحلقات، لكنه سيكشف النقاب عنها عند بث البرنامج على شاشات الفضائيات.

وتابع د.العنزي أن برنامج «أديان» استغرق تصويره نحو شهرين وصور في ثلاث دول آسيوية هي: الهند ونيبال وتايلاند التي تعد قبلة لأتباع الديانة البوذية في شرق آسيا.