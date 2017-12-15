وفاء واستحقاقا لجهود قيادتها وكوادرها، أقامت إدارة السراج المنير في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حفلا لتكريم فيصل الفايز رئيس قسم الشؤون التعليمية بمناسبة تقاعده عن العمل، وذلك بحضور مدير إدارة السراج المنير مرزوق سلطان الهيت وقيادات وموظفي الإدارة.

وبهذه المناسبة، أعرب مرزوق الهيت عن شكره وامتنانه للجهود الطيبة التي بذلها فيصل الفايز خلال فترة عمله بالإدارة وان تحقيق النجاح ليس بالأمر الصعب وإنما كل ما يحتاجه الإنسان هو بذل المزيد من الجهد والعطاء، مؤكدا على أهمية مشاركة الكوادر المتميزة للنهوض بمهام أعمال الإدارة، حيث كان فيصل الفايز نموذجا ومثالا مشرفا يحتذى ومسيرة حافلة بالإنجازات.

من جانبه، أعرب فيصل الفايز عن عميق شكره وتقديره لهذه البادرة ولما لاقاه من حفاوة وتعاون خلال فترة عمله من قبل مدير الإدارة والعاملين فيها مما كان له أثر كبير على نجاح الأعمال والمهام الموكل بها، متمنيا للمرزوق الهيت والعاملين في إدارة السراج المنير دوام التوفيق والنجاح.