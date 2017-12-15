ليلى الشافعي

زار وفد من جمعية المنابر القرآنية غرفة تجارة وصناعة الكويت، ضم كلا من رئيس مجلس إدارة المنابر القرآنية أحمد الباطني، وأمين السر د.عصام الفليج، وكان في استقبالهما العم علي ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، ونائب مدير عام الغرفة حمد العمر.

قدم الوفد في البداية تعريفا بجمعية المنابر القرآنية وأنشطتها بشكل عام، ثم شرحا دور الجمعية في خدمة الفئات الخاصة، في مجال تعليم وحفظ القرآن الكريم، مع عرض لبعض صور الأنشطة والفعاليات.

من جانبه، أعرب أحمد الباطني عن شكره لقيام غرفة تجارة وصناعة الكويت برعاية ودعم حملة «لنحقق حلمهم» الخاصة بتعليم القرآن الكريم لفئة «الصم» في الكويت، وإقامة دورات تدريبية في لغة الإشارة لمعلمي القرآن.

وشرح الباطني أبرز فعاليات الحملة وبيان أوجه صرف الأموال المتحصلة لدعم إخواننا الصم من خلال تعليم القرآن الكريم وسائر ضرورات الدين، وتخريج معلمي القرآن بلغة الإشارة، والمساهمة في تأهيل وتدريب مترجمي لغة الإشارة، ومساعدة الصم على تجاوز عقبة الإعاقة والاندماج في المجتمع، وتوظيف التقنيات والوسائل التعليمية الحديثة لخدمة الصم.

من جانبه، ثمن الغانم جهود جمعية المنابر القرآنية، وقدر هذا الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية، وشكر للجمعية حملتها المباركة، وأبدى اهتمامه بمشاريعها وأنشطتها القرآنية.

وأكد الفليج أن المنابر القرآنية لن تألو جهدا في تقديم خدماتها لرعاية كتاب الله عز وجل ونشر علومه من خلال مشاريعها النوعية التي تخاطب جميع فئات المجتمع.

وأهدى الوفد في ختام اللقاء لوحة «أم الكتاب» التذكارية للعم علي الغانم شكرا وتقديرا على الرعاية والدعم.