الصقر: فريق الطيران كثف تدريباته استعداداً لموسم الطيران 2018 واحتفالات هلا فبراير والأعياد الوطنية

عاطف رمضان

قدم فريق النادي العلمي للطيران الشراعي عروضا وتشكيلات جوية مميزة رسمت لوحة فنية مبهرة زينت سماء الكويت على شاطئ فندق المارينا، وذلك يوم أمس الأول، دعما لحملة «كفيت ووفيت يا بوناصر.. خليجنا واحد».

حملت طائراته الشراعية علم الكويت، ولافتات تحمل شعاري «كفيت ووفيت يا بوناصر»، و«خليجنا واحد»، وأعلام دول مجلس التعاون الخليجي، وشعار النادي العلمي الكويتي، وشهدت الحملة تفاعلا كبيرا من المواطنين والمقيمين.

وقال أمين صندوق النادي العلمي م.أوس النصف: حرص النادي العلمي على المشاركة الفعالة في مثل هذه الحملات والمبادرات الوطنية التي تدعو إلى الفخر بجهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسعي سموه الدائم لوحدة الصف الخليجي والتكاتف بين الأشقاء ومحاولاته الحثيثة لتجنيب المنطقة آثار النزاعات لذلك نقول لسموه: «كفيت ووفيت يا بوناصر» و«خليجنا واحد».

وأضاف النصف ان جهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في الإصلاح والوحدة ستظل حاضرة في قلوبنا وعقولنا وقلوب وعقول كل شعوب الخليج العربي قاطبة.

وأشاد بتفاعل كل أبناء الكويت بالدور الكبير لصاحب السمو الأمير والوقوف خلف سموه وتقديرهم الكامل لسعي سموه الحثيث والمتواصل لرأب الصدع ولم الشمل الخليجي وفخرهم بسموه وحياديته وموضوعيته في تناول الأمور.

من جانبه، أكد رئيس فريق النادي العلمي للطيران محمد الصقر، أن احياء الفريق لحملة «كفيت ووفيت يا بوناصر.. خليجنا واحد» جاء تعبيرا وتقديرا لحنكة وحكمة سمو الأمير، في لم شمل البيت الخليجي، وهذا ما ‏عهدناه في سموه، سائلين المولى عز وجل ان يوفق سموه ويسدد خطاه ويديمه للكويت وشعبها ‏فخرا وسندا وعزا.

وأضاف ان مثل هذه المبادرات التي يسعى النادي العلمي لإحيائها وترسيخها في نفوس أبناء الشعب الكويتي تضفي روح الحس الوطني لدى أبنائنا وتعزيز روح الانتماء الوطني والخليجي وخلق جيل شغوف بحب وطنه الأم الكويت وارتباطه الوثيق بدول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما يسعى النادي العلمي لتحقيقه ضمن أهدافه ورسالته.

وبين ان الفريق خلال الأشهر الـ 3 الماضية كثف تدريباته استعدادا لموسم الطيران 2018 واحتفالات هلا فبراير والأعياد الوطنية، معلنا ان الفريق سيقوم بعمل العروض الجوية على شارع الخليج العربي طوال فترة المهرجان والأعياد الوطنية ولكن بفترات متفاوتة، ويتم خلالها اختيار أنسب الظروف المناخية بالتنسيق مع إدارة الأرصاد الجوية بالطيران المدني، واتباع إجراءات الأمن والسلامة.

ولفت إلى ان موسم الطيران لهذا العام بدأ منذ أول نوفمبر ويستمر حتى نهاية مارس 2018، وهناك عدة مشاركات وأعمال تطوعية سيقوم بها الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 15 مشاركة ستشهدها جميع أنحاء البلاد، داعيا محبي هواية الطيران الشراعي لزيارة مخيم الفريق في جنوب الكويت بعد رحال الكيلو 83، حيث يتجمع الفريق هناك ويقوم بتدريباته الخاصة، والمخيم مفتوح لاستقبال جميع المواطنين والمقيمين المحبين لهذه الهواية.