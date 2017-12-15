القاهرة - هناء السيد

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وتنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الثقافة) يومي 18 و19 ديسمبر 2017 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وسيشارك في أعمال المنتدى الدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال اللغة العربية، بالإضافة إلى مؤسسة الأزهر الشريف والبرلمان العربي.

وصرح مدير إدارة الثقافة بجامعة الدول العربية د.محمد سعد الهاجري بأن جدول أعمال المنتدى سيتضمن جلسة افتتاحية و3 جلسات عمل، سيتم خلالها عرض استراتيجية النهوض باللغة العربية التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المنتدى الثاني للغة العربية الذي عقدته الأمانة العامة (ديسمبر/ 2015)، وأشار د.الهاجري إلى ان المنتدى سيناقش موضوع وضع تصور لإطار عربي موحد لاختبار كفاءة اللغة العربية للناطقين بها وغير الناطقين بها من خلال مبادرات وتجارب الدول العربية في مجال اختبار كفاءة أداء اللغة العربية التي سيتم عرضها خلال فعاليات المنتدى.

وسيقام على هامش أعمال المنتدى معرضان للخط العربي الأول مقدم من معهد المخطوطات العربية التابع للالكسو بعنوان «رحلة كتابة المصحف الشريف عبر العصور»، والثاني مقدم من الجمعية العربية للحضارة والفنون الاسلامية بعنوان «جماليات الخط العربي واثره على انتشار اللغة».