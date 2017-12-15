أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري أهمية التعاون بين الجهات الحكومية في تذليل العقبات، معتبرة أنه الأساس الذي تنطلق منه أي حلول مستقبلية للقضية الإسكانية.

وأشادت الوزيرة د.بوشهري، في تصريح صحافي أمس عقب جولة على قطاعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية برفقة مدير عام المؤسسة م.بدر الوقيان، بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في المؤسسة لخدمة المواطنين والمواطنات ومتابعتهم المستمرة للمشاريع الإسكانية بهدف وضع حلول دائمة للقضية الإسكانية.

وأعربت عن اعتزازها بالعنصر الوطني في المؤسسة، مؤكدة أن أبناء الكويت هم قادة المستقبل للمؤسسة والدولة بشكل عام «ما يحتم علينا ضرورة التركيز والاستثمار في العنصر البشري لتطوير الموظفين».