عادل الشنان

أقفلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية باب مناقصة مشروع البنية التحتية والطرق الرئيسية لمشروع جنوب عبدالله المبارك، 12 الشهر الجاري بعد تمديد الفترة لمدة 20 يوما.

وأضاف مصدر مسؤول في المؤسسة أن إدارة العقود واللجنة المختصة تعمل حاليا على دراسة العطاءات المقدمة من الشركات، مبينا أن هناك منافسة بين شركات عالمية ومحلية للظفر بها في حال لم تكن من صاحب الأقل سعرا حيث ان هناك 25 شركة محلية وعالمية منها شركات صينية وهندية وأسترالية وإسبانية وتركية وسعودية مشاركة في المناقصة. وأشار إلى أن المناقصة طرحت في 9 أكتوبر الماضي وتشمل مشروع إنجاز أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومحطات الكهرباء الفرعية لقسائم جنوب عبدالله المبارك، بإجمالي 3260 قسيمة حيث جاءت في فترة لم تتجاوز 15 شهرا، شملت أعمال تسلم الموقع والتخطيط والتصميم والطرح من قبل «السكنية».

وتابع أن الفرق المعنية بإدارة التخصيص والتوزيع تجهز حاليا بطاقة القرعة للدفعة الخامسة والأخيرة من مشروع قسائم خيطان الجنوبي التي من المقرر استدعاؤها نهاية الأسبوع المقبل يليها في 3 يناير المقبل توزيع أول قسائم جنوب عبدالله المبارك والتي تحوي 3260 قسيمة.

ولفت إلى قسائم جنوب عبدالله المبارك ستشمل 11 توزيعة تنتهي في 29 مارس المقبل بمتوسط استدعاء أسبوعي يتجاوز 280 قسيمة، متوقعا أن يكون عليها إقبال واسع من المواطنين أصحاب الطلبات المسجلة حتى شهر مارس من العام 2000 وما قبل.