المجلس الوطني منصة ثقافية وفكرية مستنيرة

دعا وزير الإعلام محمد الجبري القائمين على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ووكالة «كونا» الى دعم الكوادر الوطنية الشابة وتوفير التدريب المناسب لصقل مهاراتها تأهيلا لها لتحمل مسؤولياتها المستقبلية.

جاء ذلك في تصريح صحافي للجبري عقب لقائه مع الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة وقيادييه إضافة الى قياديي «كونا» وأمين سر جمعية الصحافيين الكويتية نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد وعدد من المهنئين بتوليه منصبه.

وأكد أهمية ما يمثله المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من منصة ثقافية وفكرية مستنيرة يجب أن يصل إشعاعها الثقافي والفني والأدبي الى خارج حدود الوطن.

وأشار الى دوره في التعبير عن تاريخ الكويت الحضاري والإنساني من اجل خلق صورة ذهنية لدى العالم الخارجي تواكب الرؤية السامية للكويت الجديدة 2035 بتفاعل وانتاج ثقافي وفني مع الدول الشقيقة والصديقة لتستعيد الكويت ريادتها في المنطقة كمركز اشعاع حضاري وثقافي.

وعبر عن اعتزازه بدور «كونا» التي يتردد صداها بين جنبات العالم برسالة إعلامية صادقة وشفافة ونزيهة، مشيدا بجهود كل العاملين بمكاتبها الخارجية التي تغطي عددا كبيرا من العواصم العالمية.

وأكد ضرورة تفعيل السياسة التحريرية ضمن استراتيجية عمل الوكالة لخدمة المصلحة العليا للبلاد ودعم رؤى ومواقف الكويت تجاه كل القضايا الدولية.