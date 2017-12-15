فرج ناصر

أكد المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري م.أحمد الحصان أن الهيئة تعكف حاليا على إتمام كل الاستعدادات الموقعية واستكمال الإجراءات للبدء في اعمال مشروع انشاء وانجاز وصيانة الطريق الإقليمي الشمالي من الطريق الدائري السادس الى تقاطع رقم (82) والذي تم توقيعه نهاية اكتوبر الماضي بكلفة اجمالية 149.524 مليون دينار بمدة تنفيذ 3 سنوات، مشيرا الى ان المشروع من المشاريع الكبرى التي تنفذها الهيئة خلال المرحلة المقبلة بهدف توفير الأمان والسلامة المرورية لمستخدمي الطرقات كافة وتقليل وقت الرحلة ورفع كفاءة الطريق.

وقال الحصان في تصريح صحافي ان حيز المشروع يبلغ طوله 22 كم من الطريق عند مشروع الدائري السادس في اتجاه طريق السالمي ويتقابل عند التقاطع رقم (82) مع الطريق الإقليمي ويتضمن انشاء مسارين يشمل كل واحد منهما اربع حارات قابلة للتوسعة الى خمس حارات ويحتوي ايضا على عدد 4 تقاطعات ومعبر للسكة الحديد وهناك خدمات تابعة للوزرات والهيئات الحكومية، لافتا الى ان الاتفاقية الاستشارية الخاصة بالمشروع تم توقيعها في 28 نوفمبر الماضي بمدة 36 شهرا للإشراف و60 شهرا للصيانة (اختياري) بقيمة اجمالية 3.140 ملايين دينار.

وشدد الحصان على حرص الهيئة على توفير إجراءات الأمان والسلامة خلال تنفيذ المشاريع وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات فلقد تم اتخاذ كافة التدابير لإلزام جميع الأطراف داخل المشاريع لتطبيق معايير الأمان والسلامة ومتابعتها خلال المراحل التنفيذية للمشروع ومن مشروع اعمال مشروع انشاء وانجاز وصيانة الطريق الإقليمي الشمالي من الطريق الدائري السادس الى تقاطع رقم (82) كما هناك حرص على التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى وعلى راسها الادارة العامة للمرور التي لا تتوانى في تقديم الدعم والمساندة اللازمة لمشاريع هيئة الطرق منذ بدء المشروع وحتى نهايته وذلك لضمان توفير معايير الأمان والسلامة على الطرق وفقا للاشتراطات المتعارف عليها.