أعلنت الإدارة العامة للاطفاء الكويتية اليوم الخميس العثور على أسرة مفقودة في منطقة بر السالمي مؤكدة أن "جميع أفرادها بصحة جيدة".



وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام التابعة للاطفاء في بيان صحفي إن غرفة عمليات الإدارة تلقت مساء اليوم بلاغا يفيد بفقدان أسرة مكونة من خمسة أفراد في منطقة بر السالمي استنفرت على اثره فرقة إطفاء مركز السالمي للبحث عنها.



وأوضحت أنه بعد مرور ساعتين من عملية البحث وتمشيط المنطقة المذكورة "نظرا لكثرة الدراكيل" تم العثور على الأم واثنتين من بناتها كن يسرن على أقدامهن في حين تم العثور على الأب والإبنة الثالثة في مركبتهم.



وأفادت بأنه تم تحويل جميع أفراد الأسرة إلى إدارة الطوارئ الطبية للوقوف على حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.



وأهابت بالمواطنين والمقيمين ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات عند التنزه في الأماكن البرية ومعرفة خط سير الرحلة لتفادي مثل هذه الحوادث مؤكدة استعداد رجال الإطفاء لحماية الأرواح والممتلكات على مدار الساعة.