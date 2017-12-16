ندى أبونصر

أكدت مستشارة لجنة المرأة الدولية نرجس الشطي انها وكعادتها في كل عام تحتفل لجنة المرأة الدولية في شهر ديسمبر بقدوم عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية من خلال عشاء ميلادي تشارك فيه زوجات السفراء وعضوات لجنة المرأة الدولية وشخصيات مرموقة من المجتمع، حيث أقامت احتفالها في فندق «كراون بلازا».

وأضافت الشطي ان حفل العشاء تضمن مشاركة مميزة من السفارة الأرمينية بحضور زوجة السفير الأرميني التي قدمت الفرقة الأرمينية التي أبدعت بما قدمته من عروض ورقصات راقية تعبر عن التراث الارميني، وكذلك كان لافتا وجود الطالب الصيني الذي تربى في الكويت والذي قدم عزفا موسيقيا رائعا.