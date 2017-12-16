ليلى الشافعي

حصـلت النـاشـطـة الإنسانية معالي العسعوسي على جائزة مبادرة «تكريم» للمرأة العربية الرائدة لعام 2017 نظير أعمالها وإسهاماتها في خدمة الإنسانية، وجاء إعلان فوز العسعوسي بالجائزة في احتفالية نظمتها مبادرة «تكريم» في العاصمة الأردنية عمان في دورتها الثامنة بحضور الملكة نور الحسين وأكثر من ألف مدعو من مختلف أنحاء العالم.

من جانبها، شكرت معالي العسعوسي مبادرة «تكريم» لمنحها الجائزة في فيديو مسجل بث خلال الحفل لصعوبة وصولها إلى عمان بسبب الحصار على اليمن، ودعت كل محبي العمل في المجال الإنساني والتطوعي لخدمة بلدانهم والعالم الى عدم التردد في خدمة الإنسانية.

وقد أشار الفيلم التسجيلي الى ان العسعوسي صنفت ضمن النساء اللاتي غيرن وجه العالم العربي مما جعلها تستحق لقب سفيرة الخير وصانعة السعادة.

واستعرض الفيلم إسهامات العسعوسي التطوعية والإنسانية والخيرية في اليمن عبر مبادرة «تمكين» التي أسستها سنة 2007، بهدف الارتقاء بنوعية حياة أفضل للمجتمع والمرأة والطفل.