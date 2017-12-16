ليلى الشافعي

قال أمين سر الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه «حفاظ» أسامة راشد إن الجمعية أطلقت مشروع «ناشر الخير» لطباعة المصحف الشريف وتوزيعه، على المساجد وحلقات تحفيظ القرآن الكريم داخل الكويت وكذلك في البلاد التي تفتقر إلى وجود المصاحف، لاسيما اننا رأينا بأنفسنا بعض الدول ما زالت تستخدم الألواح الخشبية والكتابة بالفحم لحفظ القرآن لشدة الفقر وقلة الإمكانيات، مضيفا كما سنحرص على العناية بطباعة بعض كتب العلوم الشرعية والمناهج المساندة لعلوم القرآن.

وأوضح راشد أن المشروع ينفذ بأجود خامات الطباعة التي تليق بخدمة كتاب الله بحيث نحافظ على المصحف أطول فترة ممكن دون تلف أو تمزق، داعيا أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين من أبناء الكويت إلى المساهمة في هذا المشروع ونيل ثماره بإنشاء صدقة جارية تكون سببا لنشر القرآن الكريم، مستشهدا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته».