ليلى الشافعي

تنظم الأمانة العامة للأوقاف الملتقى الوقفي الرابع والعشرين وذلك يومي 18 و19 الجاري في فندق الريجنسي بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية والمؤسسات والشخصيات العامة من العلماء والأكاديميين من عدة دول عربية وإسلامية وأجنبية، والمختصين في مجال الوقف وشؤونه وذوي العلاقة بالوقف والعمل الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها.

في هذا الصدد، أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي أن الملتقى الوقفي الرابع والعشرين والذي يأتي تحت شعار «العمل الخيري.. نماء للعلاقات الدولية» سيحظى برعاية كريمة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على غرار السنوات السابقة، مشيرا إلى أن الملتقى يسعى للتأكيد على دور العمل الخيري في تحقيق الاستقرار السياسي، والتخفيف من حدة المشكلات في المجتمعات المختلفة، بالإضافة إلى إبراز دور الكويت ومؤسساتها الرسمية والأهلية وأفراد المجتمع في هذا المجال، واستعراض العائد النفعي للعمل الخيري على الكويت على الصعيد الدولي والعالمي.

وبين العفاسي أن الأمانة العامة للأوقاف بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة عن ملف الأوقاف تنظم هذا الملتقى انطلاقا من رسالتها في الدعوة للوقف وإدارة شؤونه وفق الضوابط الشرعية من خلال عمل مؤسسي متميز كأداة لتنمية المجتمع الكويتي وكنموذج يحتذى به محليا وعالميا، وذلك لتسليط الضوء من خلاله على جوانب مضيئة من جهودها وتجربتها في مجال العمل الخيري، حيث قدمت سنويا منذ تأسيسها مئات الآلاف من الدنانير، لدعم المشاريع التنموية الإنتاجية والمراكز الإسلامية والتدريبية في المجتمعات الفقيرة في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مساهماتها الكبيرة لإغاثة المنكوبين من الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات، بالتعاون مع مؤسسات الدولة الرسمية كوزارة الخارجية، واللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة، وبيت الزكاة، وغيرها.

وأعلن العفاسي أن الملتقى ستستمر فعالياته وندواته وحلقاته النقاشية على مدار يومين، حيث ترتكز جميعها حول موضوع العمل الخيري. وشكر العفاسي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على رعايته الكريمة لهذا الملتقى، وغيره من الملتقيات السابقة التي حظيت برعاية واهتمام سموه.