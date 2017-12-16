تطوير مهارات العمال وتوفير بيئة العمل المناسبة

في لفتة إنسانية طيبة، كرمت لجنة العلاقات الداخلية بالهيئة الخيرية الإسلامية العالمية جميع عمال شركة النظافة وحراس الأمن والمراسلين العاملين في مقرها الرئيس وأفرعها تحت شعار «بكم نكتمل» لحفزهم على زيادة الإنتاج والارتقاء والعطاء، وتطوير مهاراتهم وتوفير بيئة العمل المناسبة، وذلك بمشاركة عدد من قيادات الهيئة ومسؤوليها.

وجاء هذا التكريم لهذه الفئة من موظفي الهيئة تقديرا لما يبذلونه من جهود كبيرة في صيانة الهيئة وحراستها والمحافظة على مبانيها ومرافقها، وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة فيها، ولإدخال السرور على نفوسهم، وقد أقامت الهيئة للمكرمين مأدبة غداء، وقدمت لهم هدايا بمناسبة حلول فصل الشتاء.

وحرص قيادات الهيئة ومنهم نائب المدير العام لشؤون الإعلام والموارد عبدالرحمن المطوع، ونائب المدير العام لقطاع المشاريع محمد راشد الشمري، ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة خالد الخليفي، ومستشار الإدارة العليا د.محمد عشماوي، ومدير إدارة العمل التطوعي يوسف الصميعي على مشاركة المكرمين فرحتهم والتقاط الصور التذكارية معهم.