أشاد رئيس اتحاد الصحافيين المعتمدين لدى الامم المتحدة في جنيف (أكانو) يانديرك هيبربرمان امس بدعم الكويت إلى الاتحاد ومساندته له في انشطته وفعالياته.

جاء ذلك في لقاء عقده هيبربرمان مع مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم بمقر المندوبية.

وعبر هيبربرمان خلال اللقاء عن تقديره لما تقوم به الكويت من مساهمات على مختلف الصعد لاسيما الانسانية والتي اشادت بها الامم المتحدة ومنظماتها المختلفة.

وأضاف ان دعم الكويت للاتحاد يمكن ان يكون مثالا يحتذى به في العلاقة بين الديبلوماسيين والإعلام في الامم المتحدة في اطار من الاحترام المتبادل.

من جانبه، أوضح السفير الغنيم أهمية «أكانو» في الاهتمام بقضايا الصحافة والصحافيين المعتمدين لدى الامم المتحدة لتمكينهم من اداء دورهم بمهنية واحتراف عاليين.

وذكر ان ما يقوم به الاتحاد من خدمات وانشطة للأعضاء وحرصه على التواصل بين السلك الديبلوماسي ومنظمات الامم المتحدة او غيرها من المنظمات غير الحكومية «يستحق الإشادة والدعم».

واشار السفير الغنيم الى ان الكويت تكن احتراما شديدا للاعلام الحر ذي المصداقية وتدعمه وتحرص على توفير البيئة المناسبة له للعمل بلا أي ضغوط في سبيل إيصال الحقيقة الى الرأي العام.