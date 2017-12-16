الهاجري: قيمة الأجهزة تم جمعها من حملة نظمها الفريق في رمضان الماضي

وقع فريق الشفاء الإنساني اتفاقية مع مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية بقيمة 142 ألف دولار لتجهيز غرفة عمليات لعلاج المصابين اللاجئين السوريين بمستشفى (الأمل) في بلدة (الريحانية) بمدينة (هطاي) جنوب تركيا.

وقال عضو الفريق د.فيصل الهاجري لـ«كونا» ان الفريق قام خلال الزيارة السابقة في فبراير الماضي بمعاينة احتياجات المستشفى وبناء عليه تم اختيار اجهزة ألمانية لغرفة العمليات بالمستشفى.

وأضاف ان «قيمة الأجهزة تم جمعها من خلال حملة نظمها الفريق في شهر رمضان الماضي بالتعاون مع بيت الزكاة الكويتي الذي بدوره قام بتمويل تنفيذ المشروع بواسطة مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية».

وأشار الهاجري الى ان الأجهزة تتضمن مناظير جهاز هضمي ومناظير جراحة عامة، موضحا ان من بين المشاريع المستقبلية للفريق تجهيز المستشفى بأجهزة التعويضات الوجهية والفكية الثلاثية الأبعاد لعلاج التشوهات في الوجه وبناء أعضاء الوجه بأجهزة ثلاثية الأبعاد وأيضا تجهيز مركز للعلاج الطبيعي للجرحى لإعادة تأهيلهم لممارسة دورهم في الحياة.

وأكد اهمية الشراكة بين بيت الزكاة الكويتي ومؤسسة الإغاثة التركية في دعم العمل الخيري والإنساني خاصة للاجئين السوريين وفق القوانين التركية والدولية.

ولفت الهاجري الى ان فريق الشفاء قام بمشاريع عديدة في وقت سابق منها تجهيز غرفة عمليات بمستشفى (هرجيسا) بالصومال وعمل مخطط المستشفى الميداني في مخيم الزعتري بالأردن.

وبين ان رحلة الفريق الكويتي تضمنت أيضا تسيير قوافل طبية دوائية الى الداخل السوري تشمل بعض المستلزمات الطبية وتمويل العيادات المتنقلة في الداخل وفي تركيا.