استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الكويت طارق القوني بمناسبة تسلم مهام عمله.

وتبادل الطرفان الأحاديث الودية كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، حيث أكد المحافظ على عمق العلاقات الكويتية ـ المصرية ورسوخها بين البلدين، مشيدا بالدور الرائد الذي تلعبه مصر تجاه الاشقاء العرب في مختلف الميادين والعلاقات التاريخية التي تربطها مع الكويت وحرص القيادتين على توطيد الروابط والتماسك والتلاحم في العديد من القضايا التي تمر بها المنطقة والبحث عن الحلول الصائبة لجميع المشاكل والانفتاح في شتى المشروعات المستقبلية من اجل مستقبل أفضل للبلدين الشقيقين.

من جهته، شكر السفير القوني الشيخ فيصل الحمود على حسن الترحيب والحفاوة، ومشاعره الصادقة تجاه مصر وشعبها.