اختتمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية في مكافحة الفساد والوقاية منه والمقامة بالتعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بمشاركة أكثر من 50 خبيرا.

وقالت رئيس اللجنة المنظمة للدورة م. أبرار الحماد في تصريح لـ «كونا» إن هذه الدورة جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مشيرة الى انتظام أعمال وبرنامج الدورة بالشكل المخطط له واستضافة 55 مشاركا من 13 دولة.

وأوضحت الحماد أن اللجنة المنظمة للدورة نظمت زيارات ميدانية لعدد من الوفود والخبراء الى مقر الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» لاستعراض تجارب نزاهة العملية في مجال البلاغات واقرارات الذمة المالية والاطلاع عليها عن كثب. ولفتت الى أن من ضمن أهداف الدورة تعميق فهم المشاركين لجوانب الفساد المعقدة وتطوير قدراتهم في إعداد الاستراتيجيات المتينة في مكافحة الفساد في ظل مشاركة أساتذة وممارسين دوليين رائدين في مقدمتهم الخبير العالمي الأول في مكافحة الفساد البروفيسور في جامعة كليرمونت للدراسات العليا روبيرت كليتغارد والمدير العام للكادر العربي لتطوير وتحديث التعليم في الأردن د. محيي الدين شعبان توق ومدير الممارسات في إدارة النزاهة والانفتاح العام في منظمة ممارسات الحوكمة العالمية في البنك الدولي يولاندا تايلر. وأضافت أن المشاركين في الدورة أصبحوا الآن أعضاء في رابطة خريجي الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد والتي تفتح المجال لهم لاستمرار التدريب ضمن 1250 خريجا اذ تعزز العلاقات طويلة المدى بين الأكاديمية وخريجيها وكذلك تسمح لمنتسبيها التمتع بحق الالتحاق بالتنظيم السنوي الذي يقام في مدينة «لاكسنبرغ» النمساوية للتواصل بين الخريجين والمناقشات التفاعلية مع المحاضرين في مجالات وقضايا مكافحة الفساد.