بحثت اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران في اجتماعها الثاني برئاسة رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود نتائج تدقيق آخر مستجدات برنامج التدقيق العالمي على السلامة الجوية.
وقال مقرر اللجنة م.فهد الوقيان لـ «كونا» عقب الاجتماع اول من امس ان اللجنة ناقشت تقرير اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران وآخر مستجدات التدقيق الأمني لمنظمة الطيران المدني الدولي. وأضاف الوقيان الذي يشغل أيضا منصب نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي أن اللجنة ناقشت آخر مستجدات التدقيق لإدارة أمن النقل الأميركية.