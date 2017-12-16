أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ترحيب بلاده الدائم بالدور البناء الذي يقوم به صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على الساحة العربية واصفا سموه بأنه «كان على الدوام صوت العقل والرصانة في المنطقة».

جاء ذلك في تصريح ادلى به الجهيناوي لـ «كونا» على هامش زيارة رسمية يقوم بها الى بلغراد تلبية لدعوة من نظيره الصربي إيفيتسا داتشيش لبحث تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الجهيناوي ان «الكويت لها دور فعال ومهم على الساحة العربية وهي تقوم بدور متميز في حث الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي على تجاوز خلافاتهم بالحوار».

وأضاف ان «تونس ترحب دائما بالدور البناء الذي يقوم به صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد الذي كان على الدوام صوت العقل والرصانة في المنطقة».

وحول الدور الذي يمكن ان تلعبه الدول العربية والإسلامية داخل مجلس الأمن على غرار الكويت التي ستصبح عضوا غير دائم به اعتبارا من مطلع العام القادم ذكر الوزير الجهيناوي ان «وجود الكويت بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي اعتبارا من 2018 سيساهم بشكل فعال في الدفاع عن القضايا التي تهم العالمين العربي والإسلامي وفي مقدمتها قضية القدس الشريف».