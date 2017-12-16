تبقى أمام المصورين حول العالم شهر واحد فقط للتمكن من الاشتراك في النسخة الحادية عشرة من جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي.

وفي هذه المناسبة كشفت منظمة التصوير العالمية، الجهة المنظمة للجائزة اليوم، اختيارات جديدة من الأعمال المشاركة في المسابقة المفتوحة، وتغطي الأعمال المشاركة للمصورين من كل أنحاء العالم مواضيع متنوعة تشمل اللقطات الجوية وصور البورتري المعبرة وصور الحيوانات البرية.

وتعتبر جوائز سوني للتصوير الفوتوغرافي أحد أهم منافسات التصوير في العالم، ويحظى الفائزون وكذلك المتأهلون للمراحل النهائية فيها على شهرة وانتشار واسع عالميا، ويقول المصور سايمون بتروورث، وهو أحد المصورين المتأهلين للمراحل النهائية: «لا يمكنني التقليل من أهمية تأثير هذا الإنجاز على مسيرتي المهنية، فقد ساهمت التغطية العالمية المذهلة في جذب اهتمام دولي بأعمالي حتى الوقت الحاضر، كل المشاركات في الجوائز مجانية على www.worldphoto.org/swpa.

وتم تكليف لجنة التحكيم للعام 2018 بمكافأة المصور الذي تتمتع أعماله بالعصرية والحداثة منذ العام الماضي عبر المسابقات التالية:

المفتوحة: أفضل صورة منفردة.

الشباب: المصورون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و19 عاما، أفضل صورة منفردة.

الجوائز الوطنية: أفضل صورة منفردة التقطها المصورون المحليون من أكثر من 60 دولة.

المهلة النهائية: 4 يناير، 2018.

التصوير الاحترافي: أفضل سلسلة من الأعمال.

المهلة النهائية: 11 يناير 2018.

ويرأس لجنة التحكيم مايك ترو، محرر الصور في مجلة فوغ البريطانية (المسابقة الاحترافية) وزيلدا تشيتل (المسابقة المفتوحة، منافسة الشباب والجوائز الوطنية).

وسيتم الإعلان عن قائمة المتسابقين المتأهلين للمراحل النهائية بتاريخ 28 فبراير 2018. كما سيتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة المفتوحة والجوائز الوطنية بتاريخ 20 مارس 2018، وكذلك سيتم الإعلان عن مصور العام والفائزين في الفئة الاحترافية بتاريخ 19 أبريل 2018.

وتشمل جوائز المسابقة تقديم مبلغ 25.000 دولار أميركي لمصور العام ومبلغ 5.000 دولار أميركي للفائز في المسابقة المفتوحة الشاملة.

كما سيحصل كل الفائزين على أحدث معدات التصوير الرقمية من سوني علاوة على حصول الرابح في فئة التصوير الاحترافي على فرصة السفر إلى لندن لحضور حفل عشاء جوائز سوني للتصوير الفوتوغرافي الذي سيقام يوم 19 أبريل 2018. وسيتم عرض الأعمال الفائزة والمتأهلة مرة أخرى في معرض «سومرست هاوس» بلندن الذي سيقام من 20 أبريل حتى 6 مايو 2018، وسيشمل أيضا عرض أعمال حصرية جديدة للمشاركين تحت عنوان المساهمات المتميزة في جائزة التصوير الفوتوغرافي، التي سيتم الإعلان عنها في يناير المقبل.

إلى جانب أعمال المشاركين السابقين وهم مارتين بار (2017)، رونغ رونغ أند إيري (2016)، إيليويت إيرويت (2015)، ماري إيلن مارك (2014).

وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل الفائزون في الجوائز الوطنية على التالي: كاميرا رقمية من سوني، فرصة السفر إلى لندن لحضور حفل جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي (على نفقة سوني تشمل تذاكر السفر والإقامة)، وسيتم نشر الأعمال الفائزة في الكتاب السنوي لجوائز سوني للتصوير الفوتوغرافي، وسيحصل الفائز في الجوائز الوطنية على: عرض رقمي لأعماله إلى جانب أعمال المصورين الرابحين والمتأهلين حول العالم في معرض جوائز سوني للتصوير الفوتوغرافي الذي سيقام في لندن من أبريل حتى مايو 2018، وستعرض أعماله على الانترنت.