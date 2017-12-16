أعرب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت محمد جمعان الحضينة عن تفاؤله بالمرحلة القادمة بعد تشكيل الحكومة وقرب التئام جلسات مجلس الأمة من جديد بحضور السلطتين حتى تعود البلاد لإكمال مسيرتها التنموية بكامل فعالياتها التشريعية والسياسية والإدارية المعهودة.

وقال الحضينة في تصريح صحافي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة: بعد وقت كاف من التأني والتفكير تشكلت الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، ونحن متفائلون بهذه المرحلة القادمة، خاصة أن الحكومة الجديدة تضم الكثير من الكفاءات والقدرات التي تبشر بالخير، وتحوز جميع العناصر التي تؤهلها للقيام بمهامها على خير ما يرام.

وأضاف: إننا نأمل ان يسود التفاهم ويتم التعاون بين السلطتين من اجل مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في ظل هذه الظروف الاستثنائية الداخلية والخارجية التي تمر بها المنطقة من حولنا، لكي نتمكن من تجنيب بلادنا الهزات والعثرات التي تقف في طريق متابعة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بنجاح. وهذا ما أكد عليه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في كلمته التي وجهها الى الوزراء عند أدائهم اليمين الدستورية، لاسيما أن امام مجلس الأمة والحكومة، بالإضافة الى مهام التنمية، عددا كبيرا من المهمات التشريعية والتنفيذية التي تتعلق بمعيشة ومستقبل المواطنين بصورة عامة والطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود والمتوسط على وجه الخصوص.