يطلق فريق الكويت البحري التطوعي مسابقة صيد (الكنعد) بنسختها الرابعة اليوم السبت بمشاركة عدد من دول الخليج العربي.

وقال الفريق في بيان صحافي أمس الجمعة انه سيشارك في المسابقة التي تقام برعاية شركة المشروعات السياحية ومجموعة من الشركات المتخصصة في المجال البحري فرق من الكويت والـسـعودية وقـطر والبحرين.

وأضاف انه سيم توزيع جوائز على الحاصلين على المراكز الأربعة الأولى بحسب وزن الصيد، حيث يحصل أصحاب المركز الأول على ألفي دينار (نحو 6 آلاف دولار) والثاني 1600 دينار (نحو 4800 دولار) والثالث 1100 دينار (نحو 3300 دولار) والرابع 500 دينار (نحو 1500 دولار).

وأوضح ان هناك جائزة لأكبر سمكة كنعد تبلغ قيمتها 300 دينار (نحو 900 دولار) فيما يقدم لكل طراد مشارك جائزة المشاركة البالغة 200 دينار (نحو 600 دولار).

وذكر ان عدد الفرق المشاركة في المسابقة بلغ 125 فريقا بمتوسط 5 أعضاء لكل فريق، مبينا ان إجمالي المشاركين من الأفراد يتعدى 600 شخص.

وأكد الفريق عزمه الاستمرار في هذا النوع من المسابقات، وذلك بسبب ردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها من المشاركين في السنة السابقة سواء من الكويت أو دول مجلس التعاون الخليجي.