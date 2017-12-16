عادل الشنان

أكد الناشط الإسكاني ومدير موقع مدينة جنوب المطلاع الإلكتروني مشعل الهاجري على أهمية إنجاز المؤسسة العامة للرعاية لترسية آخر عقود البنى التحتية في مشروع مدينة جنوب المطلاع السكني بالنسبة للضواحي الأربع المتبقية والمرقمة من n1 حتى n4 حتى تبدأ مرحلة جديدة لترسية عقود الأعمال الأخرى سواء من قبل المؤسسة أو من وزارات الدولة الأخرى ذات الصلة وفي مقدمتها إنشاء محطات الكهرباء الرئيسية.

وشدد الهاجري على أهمية متابعة نسب إنجاز أعمال الشركات العاملة حاليا في الموقع بما يتوافق مع الجدول الزمني المتفق عليه ومنصوص عليه قانونا بشكل دوري وشهري مع اتسام المؤسسة بالشفافية مع المواطنين من خلال نشر تقارير نسب الإنجاز شهريا في الصحف المحلية او عبر حسابات المؤسسة في وسائل التواصل الاجتماعي ليكون الجميع على علم ووعي تام بما تم إنجازه من أعمال أو إن وجد هناك تقصير من قبل الشركات ويجب محاسبتها وفق الأطر القانونية.

وقال الهاجري إن أمام وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بو شهري تحديات كبيرة في مشروع مدينة جنوب المطلاع المستقبلي الذي يعتبر أحد مشاريع خطة الدولة التنموية، مؤكدا ان الوزير السابق ياسر ابل قد قطع شوطا كبيرا ومهما في هذا المشروع وعلى الوزيرة بوشهري ان تكمل المسيرة الناجحة وتعطي المشروع حقه من وقتها كمسؤولة مباشرة عليه كونه سيحوي أكثر من 28 ألف أسرة كويتية تنتظره بفارغ الصبر بعد ان أنهكت من طول الانتظار وتكبدت دفع الإيجارات العالية، متمنيا للوزيرة بوشهري التوفيق لخدمة الكويت وأهلها والذي يعتبر وسام شرف يطمح له كل مواطن.