تسلم بيت الزكاة زكاة جمعية العمرية التعاونية والبالغ قدرها 25.977 دينارا.

وقد جرى تسليم شيك بالمبلغ أثناء زيارة وفد من الجمعية لبيت الزكاة ضم كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية رشيد بن ربعي، ونائب الرئيس مطلق المطيري، وأمين السر مذكور القوبع.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى المقر الرئيس لبيت الزكاة نائب المدير العام للموارد والإعلام كوثر المسلم، ورئيس قسم خدمات الشركات أبرار الياسين.

وشهدت الزيارة ترحيب نائب مدير عام البيت بوفد جمعية العمرية، والذي أعرب بدوره عن اعتزازه وتقديره للدور البناء الذي يقوم به بيت الزكاة في خدمة فريضة الزكاة وتفعيل دورها في المجتمع من خلال عطائه المشهود، داعيا للبيت بدوام التوفيق والسداد.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية رشيد بن ربعي ان دعم الجمعية لبيت الزكاة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية لخدمة الوطن والمواطنين، والمساهمة في دفع مسيرة التقدم والبناء للمجتمع الكويتي، تجسيدا للأهداف السامية التي تضمنها قانون العمل في الجمعيات التعاونية.

وطالب بن ربعي بتخصيص زكاة الجمعية لمساعدة المستحقين بصفة خاصة سكان منطقة العمرية.

ودعا بن ربعي باقي مجالس إدارات الجمعيات التعاونية للمبادرة بإخراج زكواتها التي من شأنها دعم وتفعيل مسيرة العمل الخيري في المجتمع.

من جهتها، أعربت نائب المدير العام للموارد والإعلام كوثر المسلم عن بالغ شكرها وتقديرها لجمعية العمرية التعاونية على دعمها للبيت بإخراج زكواتها، مما يمكن البيت من تحقيق دوره وأهدافه في رعاية الأسر التي يكفلها داخل الكويت، وتوفير متطلبات العيش الكريم لها وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وفي ختام الزيارة، قدمت المسلم لرئيس مجلس إدارة جمعية العمرية التعاونية هدية تذكارية نيابة عن بيت الزكاة، تقديرا لدور الجمعية ومساهمتها في أداء زكاتها لدعم بيت الزكاة ومشاريعه الخيرية.